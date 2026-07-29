La delegación mexicana firma un miércoles de ensueño en Santo Domingo

. .

La bandera mexicana ondeó en repetidas ocasiones ayer miércoles en Santo Domingo. Con una cosecha sobresaliente de medallas, encabezada por numerosas preseas de oro, México reafirmó su condición de potencia regional durante una jornada en la que brillaron figuras como Alejandra Valencia, Matías Grande, Marina Malpica, Kenia Lechuga, Alexis López, Jorge Orozco y Alejandra Ramírez.

Los éxitos llegaron desde distintos escenarios y disciplinas, permitiendo que la delegación nacional mantuviera un paso dominante en la justa caribeña, con actuaciones que además dejaron marcas históricas y clasificaciones a futuras competencias continentales.

TIRO CON ARCO IMPONE SU LEY

La disciplina que más brillo entregó a la delegación nacional fue el tiro con arco, donde México cerró su participación con cinco medallas de oro, cinco platas y dos bronces, para un total de 12 preseas, dominando ampliamente la competencia.

Los máximos protagonistas fueron Alejandra Valencia y Matías Grande, quienes conquistaron el oro en recurvo individual. Además, México se coronó en las pruebas por equipos de recurvo varonil, femenil y mixto, confirmando su hegemonía regional.

LA EXPERIENCIA. Alejandra Valencia. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

plateadas destacaron Rodrigo González y Andrea Becerra en arco compuesto individual, además de Ana Paula Vázquez en recurvo individual y los equipos mexicanos de compuesto varonil y femenil.

Los bronces llegaron gracias a Raúl Rodríguez, en recurvo individual tras imponerse en flecha de oro, y Ana Hernández en compuesto individual.

MARINA MALPICA COMANDA EL FESTÍN DE LA GIMNASIA RÍTMICA

Por su parte la gimnasia rítmica también tuvo un cierre espectacular para México con una cosecha de ocho medallas en las finales por aparatos, consolidando una actuación memorable en Santo Domingo.

La gran figura fue Marina Malpica, quien completó una despedida histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar cinco medallas de oro, convirtiéndose en una de las máximas protagonistas de toda la competición.

FIGURA. Marina Malpica. (Adrian Macias/Adrian Macias)

a se sumó Ana Luisa Abraham, campeona en la final de aro, mientras que Malpica se llevó los títulos en pelota, cinta y mazas. En esta última prueba, Abraham agregó una valiosa medalla de plata para la delegación.

Por equipos, el conjunto integrado por Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez obtuvo dos oros más en las rutinas de cinco pelotas y ejercicio mixto, sellando un total de 12 medallas para México en la disciplina.

REMO: CAMPEONES ABSOLUTOS DEL MEDALLERO

De igual forma el remo mexicano firmó una jornada histórica al conquistar tres oros y un bronce durante el último día de actividades para cerrar como líder absoluto de la disciplina con nueve oros, tres platas y tres bronces, para un total de 15 medallas.

El primer título llegó gracias a los olímpicos Kenia Lechuga y Alexis López, quienes ganaron la prueba de doble par de remos cortos mixto, una modalidad disputada por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Posteriormente, el cuarteto integrado por André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo conquistó el oro en el cuatro sin timonel varonil, mientras que Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa hicieron lo propio en el cuatro sin timonel femenil.

PODER FEMENINO. Jennifer de la Rosa, Maite Arrillaga, Maria Garcia, Ximena Castellanos, equipo femenil de remo. (Adrian Macias/MEXSPORT)

La última presea fue un bronce en la prueba de ocho pares de remos cortos mixto con timonel, confirmando el dominio mexicano en el agua.

NATACIÓN: CUATRO OROS PARA CONFIRMAR EL DOMINIO MEXICANO

La natación mexicana tuvo otra actuación sobresaliente en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte al conquistar cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce, consolidándose como una de las disciplinas más productivas para la delegación nacional.

Los títulos llegaron gracias al relevo femenil integrado por Celia Pulido, Susana Hernández, Daniela Linares y María Fernanda Méndez, campeón en los 4x100 metros libre; además de las victorias individuales de Melissa Rodríguez en los 50 metros pecho, Celia Pulido en los 100 metros libre y Andrés Puente en los 50 metros pecho varonil.

RELEVO. Celia Pulido, Susana Hernández, Daniela Linares y María Fernanda Méndez, campeonas en los 4x100 metros libre;

Las medallas de plata fueron para el relevo varonil conformado por Andrés Dupont, Jorge Iga, Santiago Blanco y David Medina en los 4x100 metros libre, así como para Humberto Nájera en los 400 metros combinado individual. El bronce correspondió a Rafael Arizpe Arriaga en los 200 metros mariposa.

Con estos resultados, México se afianzó en la cima de la disciplina al acumular 16 medallas totales: ocho oros, seis platas y dos bronces, confirmando su condición de potencia regional en la alberca.

SURF Y TIRO DEPORTIVO TAMBIÉN SE VISTEN DE ORO

En las olas de Playa Encuentro, la selección nacional de surf cerró como campeona del torneo al conseguir dos oros, una plata y un bronce.

El nayarita Jonathan Melendres se proclamó campeón en longboard varonil, mientras que Juan Pablo Melendres encabezó el memorable 1-2 mexicano en SUP varonil, seguido por Giovanni Bercian, ganador de la plata. El bronce fue para Heriberto Torres en longboard.

Mientras que el tiro deportivo aportó otra valiosa cosecha con dos oros y una plata en la modalidad de fosa olímpica.

Los olímpicos Jorge Orozco y Alejandra Ramírez se coronaron campeones en las ramas varonil y femenil, respectivamente, resultados que además les otorgaron su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La plata fue para Cinthya Clemenz, completando un destacado 1-2 mexicano en la prueba femenil.

PRECISIÓN. Cinthya Clemenz. (Adrian Macias/Adrian Macias)

MÉXICO CIERRA UN DÍA MEMORABLE

Los reflectores se concentraron especialmente en los cinco oros del tiro con arco, los cuatro títulos obtenidos por la natación mexicana, la extraordinaria actuación de Marina Malpica en gimnasia rítmica, el liderato absoluto del remo, la coronación del surf mexicano y los títulos de Jorge Orozco y Alejandra Ramírez en tiro deportivo, resultados que fortalecen la posición de la delegación nacional en la lucha por el liderato del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.