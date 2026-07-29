¿Quién es Jessie Rosas, el ‘mexicano’ que hará su debut en UFC?

Jessie Rosas Jessie Rosas buscará su primera victoria en el UFC en Las Vegas. (UFC)

La UFC es la máxima casa de las MMA, siempre es bueno ver talento mexicano, por lo que Jessie Rosas será el siguiente peleador tricolor que pise un octágono y pronto será su debut.

¿Cuándo debuta Jessie Rosas en la UFC?

De esta forma, Jessie ‘Tachidito’ Rosas firmó con UFC y ya tiene rival para su primera pelea, por lo que próximamente podríamos ver a una joven promesa que apunta a ser una estrella.

El peleador de 23 años debutará el próximo 8 de agosto en UFC Fight Night 284, donde se medirá ante el estadounidense Miles Johns, por lo que será el primer acercamiento rumbo a tener una clasificación en el mundo de las MMA.

¿Quién es Jessie Rosas, el mexicano que debutará en la UFC?

Jessie Rosas es un peleador de artes marciales mixtas, nació en Nuevo México, pero porta con orgullo sus raíces, ya que es hijo de padres mexicanos.

‘Tachidito’ llega a UFC con un récord profesional de 8-1, por lo que la empresa vio en él un talento nato para ser la próxima estrella mexicana.

Jessie es hermano de Raúl Rosas Jr., el ‘Niño Problema’, quien ya es parte de la UFC con siete combates y es parte ya de las carteleras estelares.

Rosas tendrá a un rival con experiencia como Miles Johns, pero si sale adelante, comenzará a probar las mieles del rankeo en la UFC y con mejores combates.