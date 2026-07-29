Las grandes interrogantes hacia la temporada NFL 2026 (parte 2)

NFL Coach dando indicaciones durante el campo de entrenamiento a unas semanas de arrancar la temporada.

Esta semana toca el turno a los equipos de la Conferencia Nacional, de la cual han salido los dos últimos campeones; sin embargo estos no parecen ser los verdaderos protagonistas en esta campaña; hay otros que levantan fuertemente la mano para tomar la estafeta.

NFC ESTE FILADELFIA

¿El coach Nick Siriani de verdad cree que con un enésimo cambio de coordinador ofensivo en la últimas cinco temporadas podrá retomar el vuelo de su ataque?

Hemos comprobado como cada vez que las Águilas cambiaron a su mente ofensiva sufrieron para carburar el ataque. Llega Sean Mannion, muy talentoso asistente, pero muy joven. Ha escalado muy rápido en la Liga, desde ser tercer mariscal de campo en varios equipos como profesional hace apenas unos años, hasta asistente de staff, entrenador de mariscales de campo y ahora coordinador ofensivo. ¿Qué pensará de todo esto el quarterback Jalen Hearts, que no sabe lo que es trabajar con un coordinador ofensivo de manera continua durante temporadas?

WASHINGTON

¿El quarterback Jaden Daniels podrá regresar a su forma habitual tras la aparatosa lesión de codo que sufrió, y además retomará el nivel que mostró en su primer año como profesional en 2024?

La realidad es que en 2025, y durante el tiempo que Daniels estuvo sano, no fue tan decisivo ni espectacular como en su año de novato. La lesión posterior lo borró del mapa y se espera que retorne bien, pues no hubo necesidad de operar. La gran incógnita es si podrá acoplarse al cambio de coordinador ofensivo con la llegada de David Blough, quien fue promovido tras la salida del talentoso Kilff Kingsbury. No olvidemos que Kingsbury fue realmente quien desarrolló al moreno quarterback. Blough era asistente ofensivo para mariscales de campo.

DALLAS

El ataque esta en forma con el coach Brian Schottneheimer, el problema radica a la defensiva, por esa razón, ¿la llegada de Christian Parker como nuevo coordinador defensivo será la solución?

La temporada anterior su defensa fue su punto débil. Jamás pudo sostener partidos y ayudar así a su explosiva ofensiva. Parker era el asistente defensivo de esquineros y profundos en Filadelfia, sólo tiene 34 años, y aunque es muy talentoso, llega un equipo que no está para que aprenda, es una institución que requiere resultados ya.

NY GIGANTES

¿Qué tan impactante será la llegada del coach John Harbaugh con los neoyorkinos?

El equipo tiene los cimientos para comenzar a moldear un equipo sólido. Tras su salida de Baltimore, donde la relación entre ambas partes se había agotado, Harbaugh reconoció que si un equipo le llamaba la atención para seguir como entrenador eran los Gigantes, y en gran medida por su ataque dirigido por el prometedor quarterback Jaxson Dart. Dart tiene mucho talento, deben moderar su estilo de juego agresivo en cuanto a ser tan físico y buscar el golpeo, pero principalmente la clave será qué tan bien retornará su corredor Cam Skattebo de la lesión que lo retiró de la campaña anterior. Skattebo es la clave para dotar de equilibrio al equipo al ataque. Si esta sano al cien por ciento, ¡cuidado con los Gigantes!

NFC NORTE CHICAGO

¿Llegará la madurez absoluta para el mariscal Caleb Williams?

El equipo parece estar a punto para dar el gran brinco hacia una final de Conferencia, y según analistas dependerá de que Williams deje de ser un malabarista que gana en el último momento con un salto mortal. El coach Ben Johnson es una garantía y la razón para creer que ese cambio llegará al estilo de juego de Caleb. Los Osos se ven enteros.

GREEN BAY

¿Podrán recuperarse de la pérdida de su coordinador defensivo, Jeff Hafley, quien se fue como coach general a Miami?

Los Empacadores han sufrido a la hora de cerrar los juegos ofensivamente. No hay queja de Jordan Love, su mariscal, pero al parecer su entrenador Matt LaFleur se complica hacia el final de la temporada y de los juegos mismos. Lo anterior se sumará a una defensiva que pierde a su mente que los dirigía.

DETROIT

¿Los Leones retomarán ese súper ataque de hace tres años?

Vaya que han sufrido desde la salida de Ben Johnson, su ex coordinador ofensivo, que se fue a dirigir a Chicago. El año anterior le confiaron la dirección ofensiva a John Morton, un gran ex receptor de la franquicia, y quien era asistente, y simplemente no pudo. Ahora llega Drew Petzing, ex coordinador ofensivo de Arizona, en quien Dan Cambell, el coach, tiene mucha confianza. Parece más una apuesta de fe, que de convicción.

MINNESOTA

¿Habrán atinado con la llegada de Kyler Murray a la posición de quarterback?

Todo indica que Murray, ex de Arizona, y estrella de la NFL es su momento, tiene los argumentos para ganar el puesto titular a JJ McCarthy, esa joven promesa que no termina de cuajar. El coach Kevin O´Connell tiene en sus manos la solución si lográ exprimir el juego que le queda aún a Murray, tanto física como mentalmente. O´Connell es un buen entrenador de mentalidad ofensiva que podría sorprender con Murray si logra disciplinarlo.

NFC SUR TAMPA BAY

¿El quarterback Baker Mayfield sostendrá su nivel por 17 juegos de temporada regular?

No cabe duda de que este equipo es le reflejo de la forma de su pasador. Al inicio de la campaña anterior, y por lo menos hasta la primera mitad de la misma, Mayfield se perfilaba para ser el MVP de la Liga, pero su nivel comenzó a decaer y el equipo se fue a pique. Nunca sabremos si fue realmente producto de una lesión o inestabilidad interna en los Bucaneros, pero lo cierto es que no es la primera vez que al coach Todd Bowles se le nota cierta incapacidad o falta de carácter para mantener a su equipo en la pelea aún cuando algunos de sus mejores jugadores no estén rindiendo como se espera.

CAROLINA

¿De verdad la directiva de las Panteras piensa que su mariscal Bruce Young es el futuro de la franquicia?

Es inobjetable el trabajo y progreso mostrado por el coach Dave Canales en 2025, los metió a playoffs contra todo pronóstico, pero a todas luces un piensa qué podría hacer ese equipo que es muy bien dirigido, si tuviera otro pasador de mayor calidad. Young es un capricho del duelo David Tepper; Canales lo tiene que mantener, no hay opción, pero otro año irregular de Young podría significar una real oportunidad para que Canales elija su propio quarterback, algo que siempre buscan los entrenadores.

ATLANTA

¿Se mantendrá este equipo en el tobogán de las desilusiones?

Tienen a un ex estrella mariscal como su gerente de operaciones y es cuando peores decisiones han tomado para la posición bajo centro. Ya con Matt Ryan (que los llevó casi a ganar un Super Bowl hace una década) han dejado su destino en manos de un par de pasadores que no garantizan nada: Michael Penix y el muy desgastado Tua Tagovailoa (llegado de Miami). Cuentan con un arsenal ofensivo con Michael Pitts, Drake London y Bijan Robinson, además de un buen coach como Kevin Stefanski, pero sus elecciones como quarterback dejan mucho que desear. Dejaron partir a Kirk Cousins, quien era su seguro para ser competitivos, y ahora dependen de dos volados, dos monedas lanzadas al aire.

NUEVA ORLEANS

¿Hasta cuándo el coach Kellen Moore elegirá a un mariscal de verdadera calidad para su equipo?

Como ex mariscal de campo que fue, Moore sabe que ni Tyler Shogh ni Spender Rattler son el futuro del equipo. Es lo que había cuando llegó al equipo el año anterior y debía trabajar con el talento humano existente, pero el verdadero alcance del coach lo veremos cuando los Santos se hagan de un mariscal de campo de verdadera calidad, ya sea por la vía de la agencia libre o del Draft, mientras tanto, a sobrevivir en una división que, por ser errática, le permite mantenerse con la esperanza de lograr algo en la campaña.

NFC OESTE SEATTLE

¿El campeón actual de la NFL podrá mantener su supremacía en la División y en la Conferencia, aún con la pérdida de su talentoso coordinador ofensivo, Klint Kubiak (ahora coach de Las Vegas), y del corredor Keneth Walker (el MVP del pasado Super Bowl)?

El panorama luce complicado para el equipo. Kubiak fue la mente ofensiva maestra detrás del éxito la campaña anterior y responsable directo del éxito del mariscal Sam Darnold. Asimismo, sin un ataque terrestre a la altura, ya que Walker se fue a Kansas City, y su otro acarreador estrella, Zach Charbonnet, intenta regresar de una aparatosa lesión como es la ruptura de ligamento cruzado anterior en rodilla, luce muy difícil para el ataque. La realidad es que al parecer tendrán que depender aún más de Darnold, e ignoramos si el nuevo coordinador ofensivo tendrá respuestas para un ataque que podría ser muy predecible.

LOS ANGELES CARNEROS

Los angelinos repetirán su exitosa campaña de 2021 cuando gracias a importantes adiciones de la agencia libre levantaron un trabuco y ganaron el Super Bowl 56?

La sorpresiva llegada del ala defensivo Myles Garret (ex ala defensivo de Cleveland, y jugador defensivo del año), pone de inmediato a los Carneros en el radar de los conjuntos con más posibilidades de llegar nuevamente un Super Bowl, no obstante, no podemos pasar por alto que Matthew Stafford, su pasador, a pesar del gran año que tuvo, no ha podido sanar completamente de una lesión en la espalda, y ciertamente, este equipo es uno con él y sin él. En un sistema ofensivo tan complejo como el de Sean McVay, la presencia de Stafford es crucial. De su salud dependerá el éxito de los Carneros.

SAN FRANCISCO

Con una de las peores defensivas la temporada anterior, debido a las lesiones que alejaron a sus líderes y estrellas, ¿podrá el equipo apuntalar esa unidad para ayudar al ataque, además de reponerse a la partida de su coordinador Robert Saleh?

Con el ala defensivo Nick Bosa y el linebacker Fred Warner fuera de combate el año anterior, la realidad es que la unidad defensiva hizo milagros para salir adelante y llegar hasta playoffs. Todo parece indicar que ambos jugadores estarán listos para iniciar la campaña; además, la incursión del ex entrenador Raheem Morris para hacer cargo de la unidad, luce como una apuesta segura. Morris es un especialista defensivo: fue el encargado de la defensa de aquellos Carneros campeones en 2021, y posteriormente coach general en Atlanta.

ARIZONA

¿Los Cardenales buscan algún tipo de avance o sólo ir en busca de la primera selección colegial del Draft de 2027 que traerá grandes quarterbacks?

Su gran cambio fue la contratación de Mike LaFleur como entrenador, un muy joven coach de apenas 39 años. Como coordinador ofensivo en los Carneros, mucho aprendió de su maestro Sean McVay, y aunque actualmente no cuenta con gran material humano en el equipo, todo parece indicar que la gerencia quiere moldear al joven cerebro ofensivo para construirle poco a poco una base sólida. Por el momento su quarterback titular es Jacoby Brissett, o sea, un pasador puente. No olvidemos que el año entrante un tal Arch Manning, sobrino de Peyton y Eli, será elegible, y es una carta difícil de ignorar.