¿Te perdiste el MLS vs Liga MX? Así puedes ver la repetición completa del juego de estrellas 2026

MLS vs Liga MX El combinado de la liga estadounidense venció al equipo que representa al futbol mexicano en el juego de estrellas (EFE)

El resultado del Juego de Estrellas 2026 volvió a inclinarse del lado de la Major League Soccer. En un partido con constantes cambios en el marcador y varias figuras sobre el terreno de juego, el representativo de la MLS derrotó 4-3 a la selección de la Liga MX en Charlotte.

Para quienes no pudieron seguir el partido en vivo o desean revivir cada anotación, existen opciones para ver nuevamente el compromiso completo, además de acceder a los mejores momentos y los goles.

Dónde ver la repetición de MLS vs Liga MX del juego de estrellas

Los aficionados que quieran volver a ver el Juego de Estrellas 2026 entre la MLS y la Liga MX pueden encontrar la repetición completa a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del encuentro.

Dentro del servicio, los suscriptores tienen disponible el partido íntegro poco después de su conclusión.

Para quienes únicamente buscan recordar las mejores acciones, las redes sociales oficiales de la Liga MX ofrecen clips con algunas de las anotaciones y momentos más importantes del compromiso.

Juego de estrellas: Resumen y goles MLS vs Liga MX

El conjunto de la Liga MX comenzó el encuentro con mejores sensaciones y encontró la ventaja apenas al minuto ocho. Luis Gabriel Rey apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que sorprendió a la defensa rival y abrió el marcador.

La respuesta de la MLS llegó rápidamente gracias a Son Heung-Min. El atacante surcoreano se convirtió en el protagonista de la noche al marcar dos goles en apenas tres minutos. Primero aprovechó una recuperación de balón para definir frente al arco y posteriormente firmó un potente remate dentro del área que cambió por completo el rumbo del partido.

Antes del descanso, Philip Zinckernagel amplió la diferencia al aprovechar un rebote en el área, enviando a la selección estadounidense con una ventaja de dos anotaciones rumbo al medio tiempo.

En la segunda parte, la Liga MX volvió a meterse en la pelea cuando Salomón Rondón encontró un balón dentro del área y definió para colocar el 3-2. La reacción mexicana parecía abrir un nuevo panorama, aunque apenas unos minutos después Evander volvió a estirar la diferencia con el cuarto gol para la MLS.

El representativo mexicano insistió hasta los instantes finales y consiguió descontar nuevamente gracias al argentino José Paradela, quien marcó en tiempo agregado para establecer el definitivo 4-3. El esfuerzo resultó insuficiente para evitar una nueva derrota.

Con este resultado, la MLS consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Juego de Estrellas frente a la Liga MX y alcanzó cuatro victorias en los cinco enfrentamientos disputados bajo este formato.