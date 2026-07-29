¡De vuelta a las canchas! Nailea Vidrio firma con su nuevo equipo en la Liga MX Femenil

Tras tomarse un breve descanso de las canchas, Nailea Vidrio ha anunciado su regreso al fútbol para el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con el Atlante FC.
La hija de Manuel Vidrio jugará para su cuarto equipo a sus 23 años, después de debutar en el Apertura 2017 a los 14 años. Ahora, en esta nueva etapa, Nailea Vidrio volverá a las canchas como mediocampista.
Fue a través de una publicación en redes sociales que la también creadora de contenido dio a conocer este miércoles 29 de julio su incorporación al Club Atlante Femenil.
“Muy feliz por regresar a hacer lo que más amo, gracias Club Atlante Femenil, vamos a romperla”, escribió en su publicación, la cual fue acompañada de una fotografía de ella con el uniforme de su nuevo equipo.
¿Cuál es la trayectoria de Nailea Vidrio en la Liga MX Femenil?
Nailea Vidrio debutó a los 14 años con el Pachuca en el Torneo Apertura 2017, el cual fue la primera edición del campeonato de la liga de Primera División Femenil de México.
En Pachuca, Nailea Vidrio jugó hasta el Clausura 2020; después formó parte de León hasta el Clausura 2022, continuó con Cruz Azul hasta el Clausura 2023 y regresó a Pachuca, equipo con el que se mantuvo hasta el Clausura 2025.
En 2025 se tomó un descanso de las canchas para, según sus propias declaraciones, cuidar su salud mental. Sin embargo, en este 2026 ha regresado para jugar con el Atlante.
¿Cuál es la plantilla del Atlante Femenil para el Apertura 2026?
Por su parte, el Atlante, que tendrá su primera participación en la Liga MX Femenil, anunció también en redes sociales su plantilla para este Torneo Apertura 2026:
Porteras:
- Riley Meléndez
- Enya Hernández
- Jennifer Amaro
Defensas:
- Ana Lorena Torres
- Selene Valera
- Ofelia Chávez
- Jessica Pérez
- Vanessa Sánchez
- Elizabeth Estrada
- Nataly Cárdenas
- Sofía Macotela
- Judith Félix
Medias:
- Karoll López
- Conni Herrera
- Andrea Salinas
- Vanessa Pérez
- Nailea Vidrio
- Citlalli Conchas
- Sheila Vivanco
- Karen Becerril
- Aleida Cruz
Delanteras:
- Alexia Villanueva
- Judelyne Jeancilien
- Rischya Walker
- Chandler McDaniel
- Samaria Gómez
- Rebeca Mercado
Cuerpo Técnico:
- Dario Álvarez
- Martín Rodríguez
- Faustino Torres
- Nicolás Morales