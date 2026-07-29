Liga MX vs MLS: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el All-Star Game

Liga MX vs MLS EN VIVO | Horario y dónde ver el All-Star Game 2026

La rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer tendrá un nuevo capítulo este miércoles 29 de julio, cuando las figuras de ambos campeonatos se enfrenten en el MLS All-Star Game 2026, que tendrá como escenario el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

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El encuentro está programado para las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, por lo que comenzará alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de Apple TV.

Esta será la quinta ocasión en que los representativos de MLS y Liga MX se enfrenten dentro del Juego de Estrellas. Hasta ahora, el conjunto estadounidense tiene ventaja con tres victorias frente a una del futbol mexicano.

¿A qué hora es el Liga MX vs MLS?

El MLS All-Star Game 2026 se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

En México, el encuentro está previsto alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro del país. En Estados Unidos, la MLS marca las 20:00 horas ET y las 17:00 horas PT.

¿Dónde ver en vivo el Liga MX vs MLS?

Para México, el All-Star Game podrá seguirse en Apple TV. Desde la temporada 2026, los partidos de la MLS y eventos como Leagues Cup, Campeones Cup, playoffs y el propio Juego de Estrellas están incluidos dentro de la suscripción a Apple TV.

¿Quiénes jugarán por la Liga MX?

El combinado mexicano contará con varias de las figuras que destacaron durante la temporada. Entre los porteros convocados aparecen Nahuel Guzmán, de Tigres, y Keylor Navas, de Pumas.

El escenario está listo. 😎

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En defensa fueron seleccionados jugadores como Willer Ditta, Jesús Gallardo, Jesús Garza, Bryan González, Richy Ledezma, Bruno Méndez, Federico Pereira, Israel Reyes y Nathan Silva.

El mediocampo también reúne nombres destacados de distintos clubes del futbol mexicano, entre ellos Juan Brunetta, Kevin Castañeda, Nicolás Castro, Iker Fimbres y Fernando Gorriarán.

Por su parte, la MLS llegará con una selección dirigida por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC. El plantel cuenta con 29 futbolistas y 11 de ellos tuvieron participación en el Mundial de 2026.

Entre las figuras seleccionadas para representar a la liga estadounidense se encuentra Thomas Müller, además de jugadores como Evander, Sam Surridge, Tim Ream, Pep Biel y Ashley Westwood.

Liga MX busca recortar la ventaja ante MLS

El enfrentamiento de Charlotte será el quinto entre ambas ligas dentro del All-Star Game. La MLS llega con ventaja de 3-1 en el historial y buscará repetir lo conseguido en 2025, cuando venció 3-1 a la Liga MX en Austin.

El Juego de Estrellas también servirá como antesala de la Leagues Cup, torneo que volverá a reunir a clubes de ambos campeonatos.