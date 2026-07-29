Habrá nuevo chasis en IndyCar Series

IR-28 ue Dallara producirá el IR-28 es la mejor de las noticias de los últimos años en la serie estadounidense...

Ya era hora. IndyCar Series, una de las categorías más competitivas en el mundo, anunció el chasis con el cual correrán a partir de la campaña de 2028. Es decir, su actual base de chasis seguirá rodando en las pistas por dos temporadas más. Si hoy ya se trata de un chasis viejo, imagínense para la campaña de 2027. La base del actual auto se estrenó en 2012, con el nombre DW12 (en honor al piloto Dan Wheldon). En 2018 se le hicieron ajustes para renombrarlo como IR18. En 2020, mientras en muchas categorías del mundo se pensaba en el HALO como la mayor protección para la cabeza de los pilotos en caso de alguna volcadura o de piezas ‘disparadas’ a la cabina, en IndyCar decidieron incorporar una cápsula llamada Aeroscreen, pero no se diseñó un nuevo chasis, sino que solamente se agregó al que estaba en el campeonato. En 2024 se le modificó la fuente de poder al incluir un sistema híbrido, alterando el balance de peso del monoplaza, y así se han ido, parchando, pegando y agregando elementos a un chasis que resulta viejo. Lo cierto es que el chasis no sólo no da para más, sino que ya vive tiempo extra, por eso, el anuncio de que Dallara producirá el IR-28 es la mejor de las noticias de los últimos años en la serie estadounidense...

BANDERA VERDE… El IR-28 es el producto de meses de trabajo entre la serie, pilotos e ingenieros de la renombrada casa Dallara. También participaron ingenieros de Chevrolet, Honda, Shell y Firestone, pues formarán parte del paquete de competencias. Se adelantó que el monoplaza será más ligero en 100 libras (unos 43 kilos), lo que deberá traducirse en mayor velocidad. A pesar de que mantiene el sello de diseño de la serie gracias al Aeroscreen, habrá modificaciones visuales y de aerodinámica en los alerones delantero y trasero, además de configuraciones de paquetes especiales para super óvalos, circuitos callejeros y trazados permanentes, lo que dará un mejor desempeño en cada tipo de pista...

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ENTRADA A PITS… El diseño del auto optimizará el desempeño en el tráfico (o cuando se va detrás de otro monoplaza) para brindar más oportunidades de rebases, lo que aumentará el atractivo para los fanáticos a la serie. El Aeroscreen también será más ligero y con un diseño mucho más aerodinámico, al tiempo que busca dar la apariencia de un avión de combate. Incluirá avances en suspensión delantera y trasera que le convertirán en uno de los autos más avanzados en el mundo. Para mejorar la experiencia de los fanáticos, cada auto incluirá una pantalla digital que mostrará el número de competencia del piloto, su posición en la sesión y una ventana transparente hacia el motor, lo que se convertirá en algo especial para cada armadora...

SALIDA DE PITS… La unidad de poder del IR-28 será el ya anunciado V6 de 2.4 litros, twin turbo, híbrido, capaz de producir 760 caballos de fuerza. Hasta hoy, las armadoras Chevrolet y Honda dotarán del bloque a los equipos. En cuanto a seguridad (el punto más importante de la evolución), tendrá mejoras en los refuerzos de impactos laterales, con un cockpit reforzado y con una estructura más eficiente. Ahora, Dallara, las armadoras y la serie comenzarán pruebas que incluirán pistas como el Indianapolis Motor Speedway (tanto el trazado como el óvalo), el Sebring International Raceway y otras pistas que reflejen la diversidad de la categoría. Y aunque no lo veremos debutar hasta 2028, vaya que era necesario...

BANDERA A CUADROS… Entramos al llamado ‘Parón de verano’ en la Fórmula 1. Son cuatro semanas que toman los pilotos, ingenieros y equipos para deslindarse de la competencia y poder descansar. Para nosotros, es el pretexto perfecto para disfrutar de los últimos cuatro fines de semana de competencia de temporada regular de NASCAR Cup Series. Son cuatro carreras que definirán a los 16 pilotos que podrán pelear por la corona. La batalla inicia este domingo 9 de agosto en el Iowa Speedway y seguirá en Richmond, New Hampshire y Daytona. El mexicano Daniel Suárez marcha en 11 y es casi un hecho que estará en The Chase, los Playoffs de la categoría. Mucha suerte...

Así las cosas, sobre ruedas...