Gianni Infantino pone plazo para apoyar su propuesta de comercialización de la FIFA y amaga con quitar financiamiento

Gianni Infantino El presidente de la FIFA ha anunciado su plan para crear una filiar que venda bonos de la Copa del Mundo para aumentar significativamente las ganancias, lo que ha generado críticas y cuestionamientos. Foto: EFE

Tras presentar su plan para crear una filiar comercial que venda acciones de la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino habría estabeciendo un tiempo límite para que las 211 federaciones afiliadas den una respuesta favorable, o se enfrenten a una posible reducción de presupuesto. Ante esta situación diferentes confederaciones como la UEFA y la CONCACAF han dado a conocer su descontento frente a esta situación.

Gianni Infantino presiona a las federaciones para apoyar su plan de comercialización de la FIFA

Por medio de una carta enviada a todas las federaciones asociadas a la FIFA, el presidente de la federación, Gianni Infantino, solicitó tener la respuesta de cada una de ellas en un lapso de máximo 53 días (19 de septiembre de 2026). En la misma, prometió la recaudación de fondos de hasta 10 mil millones de dólares que podrían utilizarse desde el 1 de enero de 2027.

No obstante, también lanzó la advertencia de que, las federaciones que no apoyen esta propuesta, quedarían excluidos de este nuevo modelo de financiación, lo que podría reducir sus ingresos hasta en un 75% y quedando desventaja competitiva y económica.

A pesar de esto, Infantino señaló que la votación será un proceso democrático en manos de las federaciones que forman parte y que se requerira el apoyo de la mayoría para su aprobación, es decir, el respaldo superiror del 50% en las votaciones.

UEFA, CONCACAF y AFC se oponen al plan de Gianni Infantino

Sin embargo, la propuesta encontró una respuesta inmediata de la UEFA. En un posicionamiento oficial, el organismo europeo criticó la falta de consultas previas con las confederaciones y federaciones nacionales, además de considerar que la iniciativa se presentó con escasa transparencia.

La UEFA también cuestionó que la FIFA estableciera un calendario acelerado para obtener el respaldo de las asociaciones, al considerar que un proyecto de esta magnitud requiere un análisis mucho más amplio y un proceso de gobernanza adecuado.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) también manifestó reservas sobre la propuesta. En su reacción oficial señaló que una iniciativa de esta relevancia debe analizarse mediante un proceso inclusivo y transparente que permita evaluar sus implicaciones deportivas, financieras y de gobernanza antes de adoptar cualquier decisión.

Asimismo, expresó su preocupación porque las confederaciones conocieran detalles del proyecto a través de reportes periodísticos antes de una explicación formal por parte de la FIFA.

De manera similar, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) pidió que el proyecto sea objeto de una revisión exhaustiva y de un diálogo amplio entre todos los integrantes de la FIFA antes de someterlo a votación, reflejando que las dudas sobre la iniciativa no se limitan al futbol europeo.