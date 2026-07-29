México vs Puerto Rico México vs Puerto Rico: horario, canal, cómo y dónde ver a la Selección Femenil Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cuartoscuro)

Desde la jornada 1 de la primera ronda durante las actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Selección Mexicana Femenil saltará a la cancha para medirse ante Puerto Rico.

Con este encuentro, el combinado nacional buscará posicionarse con un triunfo en el torneo y perfilares en la disputa por el liderato del Grupo B.

A continuación, conocerás el horario, los canales y dónde podrás seguir la transmisión en vivo de este gran encuentro.

¿Cuándo será el partido entre México y Puerto Rico Femenil?

El silbatazo inicial se dará este miércoles 29 de julio de 2026, día en el que se llevará a cabo el partido debut entre México y Puerto Rico sobre el césped del Estadio Olímpico de La Vega.

¿A qué hora comienza el partido?

El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que la afición no puede perderse este duelo entre el Tri Femenil y Las Boricuas.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del México vs. Puerto Rico?

Para las y los aficionados al fútbol que deseen seguir el debut del combinado tricolor, la transmisión del partido estará disponible completamente en vivo a través de la señal de Fox Sports.

¿Qué otros partidos disputará la Selección Mexicana Femenil?

Para la primera ronda, México enfrentará un total de tres compromisos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe:

Miércoles 29 de julio: México vs. Puerto Rico

Viernes 31 de julio: México vs. Colombia

Domingo 2 de agosto: México vs. Jamaica

Así que recuerda que este primer encuentro entre México y Puerto Rico se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 17:00 horas por Fox Sports.