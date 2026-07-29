Maratón Rover 2026: la histórica ruta entre Ciudad de México y Cuernavaca desafiará nuevamente a los corredores de montaña

TRADICIÓN. Se espera la participación de mil atletas en una de las pruebas de resistencia más exigentes del país.

La cuenta regresiva para una de las carreras de montaña más emblemáticas de México ha comenzado. Autoridades deportivas y turísticas de Morelos y la Ciudad de México anunciaron oficialmente la edición 2026 del Maratón Rover México-Cuernavaca, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de octubre, consolidándose como uno de los eventos de mayor tradición dentro del calendario nacional de atletismo de fondo y trail running.

Con más de siete décadas de historia, esta competencia, que se realiza desde 1955, volverá a reunir a corredores de distintas partes del país en un desafiante recorrido que conecta a la capital mexicana con territorio morelense a través de senderos naturales, bosques y zonas montañosas de gran exigencia física. Para esta edición se prevé la participación de mil competidores.

Una prueba histórica de resistencia y altitud

Durante la presentación oficial del evento, el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, destacó la relevancia de esta carrera como motor de promoción para el turismo deportivo y como una oportunidad para proyectar los atractivos naturales de la entidad.

El funcionario subrayó que Morelos continúa consolidándose como un destino ideal para la organización de competencias deportivas de gran impacto, gracias a su infraestructura, conectividad y riqueza natural.

Por su parte, representantes del deporte de ambas entidades coincidieron en señalar que el Maratón Rover México-Cuernavaca es considerado por la comunidad atlética como una de las competencias más demandantes del país debido a los importantes cambios de altitud y a sus constantes ascensos en terrenos de montaña.

En la conferencia participaron Eric Hernández Iturbide, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE); Juan Felipe Domínguez Robles, director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM); Rus Peñaloza, coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, y Pedro Fletes, director de Organización del Maratón Rover.

Dos rutas para poner a prueba la resistencia de los corredores

La salida de ambas distancias estará ubicada en el histórico Monumento al Caminero, en la alcaldía Tlalpan, punto que se encuentra a aproximadamente 2,300 metros sobre el nivel del mar.

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos:

31 kilómetros , cuya meta estará ubicada en la comunidad de Tres Marías .

, cuya meta estará ubicada en la comunidad de . 42 kilómetros, distancia oficial de maratón, que concluirá en el Estadio Centenario de Cuernavaca, a una altitud de 1,830 metros sobre el nivel del mar.

Uno de los puntos más desafiantes del trayecto será el paso por el Volcán El Pelado, considerado el punto más alto de la ruta, con 3,460 metros sobre el nivel del mar, escenario que exige una preparación física especializada debido a las condiciones de altitud y terreno irregular.

Categorías para todas las edades

La organización informó que tanto en la ruta de 31 kilómetros como en la de 42 kilómetros se competirá en ramas varonil y femenil, bajo las siguientes categorías:

Libre: 39 años y menores.

39 años y menores. Máster: 40 a 49 años.

40 a 49 años. Veteranos: 50 a 59 años.

50 a 59 años. Plus: 60 años y mayores.

Además, se contará con categorías especiales para integrantes de Scouts, con una edad máxima de 23 años.

Premiación y beneficios de inscripción

Los ganadores de cada categoría recibirán trofeos y medallas de premiación, mientras que todos los finalistas obtendrán una medalla conmemorativa que acreditará su participación en una de las competencias más exigentes del atletismo nacional.

La inscripción contempla:

Número oficial de competidor.

Playera conmemorativa.

Medalla de finalista.

Certificado de participación.

Servicios de hidratación y abastecimiento durante la ruta.

Acceso a la ceremonia de premiación.

Con una combinación de historia, exigencia física y espectaculares paisajes naturales, el Maratón Rover México-Cuernavaca 2026 se perfila nuevamente como una de las citas imperdibles para los aficionados al atletismo de montaña y una importante plataforma para fortalecer el turismo deportivo entre la Ciudad de México y Morelos.

Más información e inscripciones:https://www.marcate.com.mx/evento/SPTMCAR1784225030/