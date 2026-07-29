¿México será sede de La Copa Oro 2027? Lo que se sabe al momento

¿México será sede de La Copa de Oro 2027? Lo que se sabe al momento (Concacaf)

Ya han pasado 23 años desde que se celebró en México una edición de La Copa Oro. En ese encuentro el país fue coanfitrión junto con Estados Unidos (EU).

En esa ocasión el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, fue sede de solo seis partidos del torneo, en los cuales jugó la selección mexicana, tres en Fase de Grupos, uno en Cuartos de Final, la Semifinal y la Final contra el conjunto brasileño.

Desde 2025 la Copa Oro se celebra únicamente en EU

A partir de 2025 esta competencia regional se llevó a cabo solo en el país vecino y para su última edición en 2025 algunos de estos encuentros se pudieron celebrar en Canadá.

En caso de confirmarse la candidatura, el país volverá a recibir partidos del certamen regional después de más de dos décadas.

Gracias al ambiente que miles de aficionados vivieron en territorio mexicano en la Copa del Mundo, los fans de todo el mundo podrán revivir los festejos y la emoción por ver rodar nuevamente el balón en el Coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo con información del medio Récord, durante una reunión entre Carlos Poce de León, Mikel Arriola y Fran Iturbide, presidente de la Liga MX, se conoció que existe la posibilidad de que el territorio nacional sea anfitrión de la edición 2027 de la Copa.

Se espera la confirmación de la CONCACAF

A pesar de que ya se contemplan otros estadios para ser parte de este evento futbolístico, se dejó en claro que aún no existe una confirmación oficial por parte de la CONCACAF.

Cabe resaltar, que este campeonato se disputará en sedes de Estados Unidos y México por lo cual se está definiendo un calendario en caso de existir la posibilidad de recibir nuevamente un torneo de futbol.