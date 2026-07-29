¿Qué lesión tiene Santiago Sandoval y cuánto tiempo estará fuera?

Santiago Sandoval El jugador de Chivas quedará fuera por fractura (cuartoscuro)

El mediocampista veracruzano de Chivas Santiago Sandoval sufrió una lesión que requerirá cirugía. Quedará fuera del torneo sub-20 en el cual participaba hasta nuevo aviso.

¿Qué lesión sufrió Santiago Sandoval?

La lesión ocurrió en el partido que disputó la Selección de México contra Costa Rica como parte del Campeonato de la CONCACAF 2026, el cual definirá los equipos que compitan en la Copa Mundial sub-20 del próximo año. El mediocampista fue responsable de uno de los dos goles que otorgó la victoria al Tri.

Se produjo tras recibir una falta en el partido. Fue hasta después del encuentro que el jugador comenzó a percibir molestia y se convocó al personal médico para evaluar la gravedad de la lesión.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informó a través de su redes sobre la afectación. Afirman que se trata de una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. Este tipo de rotura resulta en dolor intenso, hinchazón, deformidad y dificultad para mover el dedo.

La Selección Nacional de México informa:



La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales

Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura… — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 29, 2026

Sandoval será operado en Guadalajara. No se sabe con certeza cuándo podrá regresar a la cancha, por lo que el entrenador del equipo, Álex Diego, se verá obligado a ajustar el mediocampo antes del próximo encuentro contra Guatemala este jueves 30 de julio a las 19:00 horas, el cual que determinará el liderato del Grupo B en el torneo.