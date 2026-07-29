Lionel Messi MLS vs Liga MX: ¿Messi estará en el juego de estrellas? (Cuartoscuro)

La afición del fútbol se ha mantenido en constante incertidumbre durante los últimos días tras preguntarse si en esta edición del Juego de las Estrellas estaría presente sobre la cancha el astro argentino Lionel Messi.

¿Estará Messi en el juego del MLS All-Stars 2026?

La respuesta para muchos aficionados es un definitivo no. Lionel Messi no formará parte de la plantilla del MLS All-Stars 2026.

Con base en la información brindada por la propia MLS, se decidió otorgarle la liberación del compromiso para que el capitán de Inter Miami pueda descansar tras su exigente participación con la Selección de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Este acuerdo fue establecido para administrar la carga física de los futbolistas que disputaron la justa mundialista.

De igual manera, su compañero de equipo Rodrigo de Paul también recibió el permiso para ausentarse.

Cabe destacar que Messi no recibirá ninguna sanción por su baja, aunque tampoco participará en el tradicional Skills Challenge previo al encuentro.

¿Quién será el reemplazo de Messi en el MLS All-Stars 2026?

Para ocupar el lugar libre en la convocatoria, la liga llamó de última hora al atacante danés Philip Zinckernagel, sumándose a otros ajustes de plantilla realizados para cubrir las bajas recientes del equipo norteamericano.

¿Cuándo y dónde se jugará el MLS All-Stars vs. Liga MX 2026?

El duelo estelar entre ambas ligas se llevará a cabo este miércoles 29 de julio de 2026.

La sede del encuentro será el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

¿A qué hora empieza el partido?

El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), un horario estelar para seguir minuto a minuto las acciones sobre el terreno de juego.

¿Dónde se puede ver la transmisión en vivo del partido?

La transmisión del encuentro estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante la suscripción al servicio oficial MLS Season Pass.