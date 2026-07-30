CONCACAF también rechaza propuesta de comercialización de la FIFA de Gianni Infantino tras reunión de emergencia

¿México apoyará a Infantino? | Concacaf analiza polémica propuesta de la FIFA. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

La propuesta de la FIFA para abrir parte del negocio de sus principales torneos a inversionistas privados provocó una fuerte reacción entre las confederaciones y asociaciones nacionales. Mientras la UEFA rechazó rotundamente el proyecto, la Concacaf tuvo una reunión de emergencia para analizar el plan impulsado por Gianni Infantino, donde decidieron sumarse al posicionamiento de la confederación europea y de igual forma, declinar la propuesta.

Los 41 miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe han discutido la propuesta después de que la propia Concacaf cuestionara la forma y los tiempos con los que la FIFA presentó el proyecto.

En primera instancia, su principal inconformidad se encontraba en el proceso: aseguró que conoció los detalles inicialmente a través de reportes de prensa y posteriormente mediante un comunicado de la FIFA, sin una consulta previa.

¿Qué propone la FIFA y por qué genera polémica?

La FIFA busca crear FIFA Forward Enterprises (FFE), una nueva entidad que concentraría las operaciones comerciales relacionadas con sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

El organismo conservaría el control mayoritario, pero plantea vender hasta el 21% de FFE a inversionistas privados. Con la operación espera captar alrededor de 4 mil 200 millones de dólares, recursos que podrían ser distribuidos entre sus asociaciones miembro.

Para que el proyecto avance necesita el respaldo de la mayoría de las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, además de la aprobación del Consejo de la organización.

UEFA amenaza con boicotear los torneos de la FIFA

Europa tomó una posición mucho más dura. Las 55 asociaciones que integran la UEFA acordaron rechazar de manera unánime la entrada de inversionistas privados a las competiciones de la FIFA.

La confederación europea advirtió que sus selecciones no participarían en competiciones organizadas por la FIFA mientras la propuesta siga vigente, salvo que sea retirada por completo y existan garantías de que un esquema similar no volverá a plantearse.

Asia pide tiempo para analizar la propuesta

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) aseguró estar decepcionada porque una propuesta de esta magnitud llegó al debate público antes de que sus integrantes pudieran analizarla mediante los mecanismos internos de gobernanza.

Aunque reconoció que pueden explorarse nuevos modelos para fortalecer económicamente al futbol mundial, pidió transparencia, información suficiente y tiempo para estudiar las posibles consecuencias.

África se muestra abierta al plan de la FIFA

La Confederación Africana de Futbol (CAF) ha mostrado una posición menos confrontativa. En lugar de rechazar la propuesta, confirmó su participación en las consultas e invitó a sus asociaciones miembro a examinar el proyecto.

Esto coloca a África entre los bloques con mayor apertura hacia el plan impulsado por la FIFA, aunque las federaciones nacionales todavía tendrán que participar en el proceso para definir el futuro de FFE.

¿Qué pasará con la propuesta de la FIFA?

Gianni Infantino ha defendido el proyecto al señalar que fortalecer el área comercial es un paso en la evolución de la FIFA y que los recursos obtenidos permitirían impulsar el desarrollo del futbol entre sus asociaciones miembro.

La resolución llegará antes del 19 de septiembre, fecha límite establecida para que avance el proceso de aprobación.