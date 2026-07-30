¿No habrá más mundiales? UEFA acuerda boicotear Copas del Mundo… salvo que Infantino se eche para atrás

Gianni Infantino La UEFA ha sido la principal opositora del presidente de la FIFA en sus planes por abrir la puerta a las inversiones privadas en la Copa del Mundo. Foto: EFE

El conflicto de la UEFA y Gianni Infantino continúa escalando luego de que el actual presidente de la FIFA pusiera una fecha límite a las federaciones de futbol de todo el mundo para aceptar su propuesta de comercialización a través de una filial. Ahora, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol ha lanzado un comunicado en el que rechazan el plan del dirigente actual y que están dispuestos a dejar de participar en los mundiales de todas las categorías mientras el plan se mantenga vigente.

UEFA se planta ante Infantino y amenaza con boicotear el Mundial

Por medio de una carta, las 55 federaciones que pertenecen a la UEFA volvieron a rechazar la propuesta de Gianni Infantino, que consiste en crear una filial de la FIFA que permita las inversiones privadas para sacar un mayor beneficio económico, mismo que se repartiría entre sus más de 200 afiliados actuales.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los legados más grandes del deporte. Se ha construido a través de generaciones por jugadores, selecciones y aficionados en todo el continente. Ninguna parta debería estar sujeta a inversores privados. La Copa del Mundo no está a la venta”.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Además, señalaron que ninguno de los 55 países afiliados participará en competencias FIFA. Esto incluye mundiales con límite de edad, Mundial de Clubes, Copa Intercontinental y la Copa del Mundo del próximo 2030.

¿Cuál es el conflicto entre Gianni Infantino y la UEFA?

Tras la realización de la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA propuso un plan para vender bonos a inversionistas privadas a través de una filial que pueda comercializar estos derechos. El dirigente señaló que es una estrategia que se trata de aumentar ingresos para todas las federaciones participantes.

No obstante, se ha señalado que esta propuesta podría beneficiar a empresas y grupos cercanos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quienes resultarían como los más beneficiados de esta iniciativa en caso de aprobarse.

Infantino envió el día de ayer una carta con un límite de tiempo para aprobar esta iniciativa, amagando que, quienes no voten por su aprobación, se quedarían fuera del nuevo sistema de financiamiento, lo que reduciría sus ganancias de forma significativa, por lo que la UEFA, CONCACAF y AFC manifestaron su molestia, señalando que había poco tiempo para revisar la propuesta a profundidad.

Para que el plan de Infantino se apruebe, se requiere de más del 50% de aprobación, por lo que necesita que 106 de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA estén a su favor. Con la UEFA rechazando unánimemente este plan, el presidente de la FIFA buscará apoyo en Asia y África, que son las otras dos confederaciones con mayor número de miembros.