Penta vs Chad Gable: ¿Cuál es la historia de su rivalidad y quién ganará el título Intercontinental en WWE SummerSlam 2026?

Penta vs Chad Gable El Título Intercontinental, actualmente en manos del luchador mexicano, estará en disputa durante la segunda función de SummerSlam 2026 este 2 de agosto. Foto: X (@WWE)

El próximo gran evento de la WWE, el SummerSlam 2026 tendrá dos noches de acción y emoción que prometen marcar el rumbo para lo que resta del año en la empresa de lucha libre y uno de los eventos estelares será el duelo entre Penta y Chad Gable. El mexicano se medirá al exatleta olímpico estadounidense en la defensa de su Título Intercontinental, mismo que ya retuvo 9 veces en los últimos meses. La historia de estos dos en la lucha libre ha estado entrelazada desde 2025 y ahora, el resultado de este combate podría significar un cambio importante en sus carreras.

¿Cuál es la historia de la rivalidad entre Penta y Chad Gable?

En enero de 2025, Penta hizo su presentación en la WWE en una función de Mondat Night RAW llegando como uno de los principales exponentes de la lucha libre mexicana y con altas expectativas de poder trascender en la compañía. En esa primera noche, el ‘Cero Miedo’ se enfrentó y derrotó al propio Chad Gable en un enfrentamiento mano a mano y que más tarde desataría un efecto dominó que terminó provocando uno de los combates más aplaudidos del año y que continúa ahora hasta Summer Slam.

Tras esta primera derrota, Gable comenzó una rivalidad no sólo ante Penta, sino ante otros peleadores mexicanos y enmascarados de la compañía como Dragon Lee, Rey Mysterio y Dominik Mysterio. La obsesión por derrotar a sus rivales extranjeros hizo que Gable adoptara la máscara y la identidad de “El Grande Americano”, una parodia hecha para burlarse de la cultura nacional de este deporte.

Sin embargo, tras una lesión y cirugía de hombro, Gable quedó fuera durante múltiples meses y su identidad como luchador enmascarado fue usurpada con Ludwig Kaiser, por lo que cambió su nombre a “El Original” Grande Americano comenzando la que ha sido hasta ahora la rivalidad más importante de WWE y AAA en lo que va del año.

Finalmente, Chad Gable perdió la máscara el pasado mes de marzo en La Noche de los Grandes disputada en la Arena Monterrey, regresando a su identidad original y dejando de lado su rivalidad con los luchadores mexicanos para comenzar un nuevo camino como face en WWE Raw, donde ahora ha formado alianzas con los peleadores enmascarados.

Mientras tanto, Penta ha comenzado a formar su legado como uno de los campeones vigentes de la WWE. El originario de Ecatepec, Estado de México se hizo del cinturón el pasado 13 de marzo de 2026 al vencer a Domink Mysterio en función de RAW. Desde entonces, ha defendido este campeonato en ya nueve ocasiones consecutivas, la más destacada en una lucha de escaleras en WrestleMania 42 el 19 de abril y la más reciente el 8 de junio ante Rey Mysterio.

Ahora, luego de un combate de guantelete el pasado 13 de julio, Gable derrotó a Joe Hendry, Dragon Lee, Je’Von Evans, Rusev y Dominik Mysterio para ganar el campeonato Intercontinental de la WWE.

¿Quién ganará el título Intercontinental de WWE en SummerSlam 2026?

El combate de este próximo domingo 2 de agosto podría marcar un nuevo rumbo para ambos luchadores del roster principal de RAW. Chad Gable, originario de Minnesota, estará en casa y podría conseguir el ansiado título que nunca ha podido ganar. Múltiples fan han señalado que una victoria en el US Bank Stadium podría hacerle justicia a su trayectoria de más de una década como luchador profesional y sería una recompensa tras haber entregado una de los combates favoritos de la afición en su derrota como “El Original” Grande Americano.

Esta posible derrota de Penta no sería necesariamente un “downgrade”, sino que podría significar su salto a la siguiente categoría. El ‘Cero Miedo’ se ha convertido en uno de los favoritos de la afición internacional no sólo por su carisma y autenticidad, sino por su calidad y etilo de combate que combina la espectacularidad de la lucha libre mexicana con la potencia y la fuerza del wrestling que predomina en la WWE.