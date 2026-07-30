¡Oficial! Selección Mexicana enfrentará a Colombia, Perú y Chile en Estados Unidos para las próximas fechas de FIFA

Selección de México Regresan con Rafa Márquez para tres partidos de preparación. (EFE)

¡La Selección de México volverá a la cancha en otoño de este año! Después de su espectacular rendimiento en el Mundial 2026, muchos ansían ver cómo evoluciona bajo la dirección técnica del exfutbolista perteneciente al Barcelona Rafael Márquez.

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección de México?

La selección mexicana disputará tres partidos de preparación, todos contra rivales latinoamericanos. Los enfrentamientos serán los siguientes.

México vs. Colombia : 26 de septiembre en Baltimore, Maryland

: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland México vs. Perú : 29 de septiembre en Nueva York, Nueva York

: 29 de septiembre en Nueva York, Nueva York México vs. Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

¿Habrá partido del Tricolor en México este año?

Aunque todos los partidos de preparación serán en Estados Unidos, el primer partido de México en la Liga de naciones CONCACAF está confirmado tomará lugar en tierras mexicanas en el mes de noviembre. Aún se desconoce el rival y la sede, pero algunos plantean la posibilidad de que se dispute en Monterrey, ya que los regiomontanos no recibieron al Tri durante el Mundial 2026.