México vs Venezuela: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a la Selección sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México Sub-23 Santo Domingo 2026 da la bienvenida a la Selección sub-23 este jueves 30 de julio, cuyo primer enfrentamiento será contra Venezuela. (@miseleccionsubs vía X)

¡El futbol continúa! La Selección Mexicana Sub-23 tendrá su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la competencia internacional más antigua de la región que se realiza este año en República Dominicana y que contará con la presencia de 646 atletas mexicanos y mexicanas en distintas disciplinas.

Tras algunas categorías ya libradas y con medallas obtenidas para México, llegó la oportunidad del futbol varonil para finalmente arrancar en el torneo este jueves 30 de julio, siendo el Tricolor sub-23 vs Venezuela el encuentro que abrirá la fase de grupos.

México vs Venezuela en Santo Domingo 2026: ¿cuándo y dónde será el partido debut de la Selección sub-23?

El partido entre México y Venezuela se llevará a cabo en el Estadio Cibao, recinto de usos múltiples ubicado en Santiago, República Dominicana, marcando el inicio de la fase de grupos del futbol varonil Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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¡Llegó el día de nuestro debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe! ⚽️#HoyJugamos ante Venezuela. 🔥@PoweradeMx | POWERADE es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. ©️ The Coca-Cola Company. 2026 pic.twitter.com/a5XrBGhDPP — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 30, 2026

Mientras que el conjunto venezolano resalta por su despliegue físico y la certeza de sus jugadas, México buscará imponerse con la madurez deportiva de sus jugadores para obtener los primeros tres puntos de la tabla, asegurando de esta forma una ventaja prematura.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Venezuela sub-23 en los Juegos Centroamericanos 2026?

Contrario a los malabares para seguir cada uno de los partidos en el Mundial 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe pueden ser vistos con mayor facilidad a través de transmisiones gratuitas en el internet o canales deportivos, tales como:

YouTube: Cuenta oficial de Santo Domingo 2026 ( Centro Caribe Sports Channel ) y Claro Sports .

Cuenta oficial de Santo Domingo 2026 ( ) y . Canales de suscripción: FOX Sports.

FOX Sports. Internet: sitio web oficial de Azteca Deportes.

El silbatazo inicial del partido está programado a las 14:00 horas de este jueves, tiempo del centro de México, mientras que en Venezuela y República Dominicana serán las 16:00 horas.