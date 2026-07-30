¿Cuál es el equipo más valioso de la Liga MX en la actualidad?

Chivas El Rebaño Sagrado está dentro del Top 10 de los equipos más valiosos de la Liga MX. (Mexsport)

La Liga MX es una de las más redituables en América Latina, pero ahora, el sitio Transfermarkt realizó una lista donde aparecen los equipos con mayor valor y hay sorpresas.

¿Cuál es el equipo más valioso de la Liga MX?

Pareciera que el América es el equipo con mayor valor, debido a la presencia, afición y cantidad de títulos obtenidos en la última década, sin embargo, esto no es así y la lista sorprende por sus integrantes.

De esta forma, Transfermarkt publicó la actualización del valor de las plantillas de la Liga MX, donde toman en cuenta diversos factores como la plantilla, presencia del equipo y otros más.

Según la plataforma, el valor total de la Liga MX alcanza los 994.35 millones de euros repartidos entre 18 equipos y 475 futbolistas, por lo que es una suma considerable para una liga.

En la lista figura el futbolista mejor cotizado de la Liga MX y es Armando González, el cual alcanza un valor de unos 15 millones de euros.

El equipo más valioso de la lista es el Club Deportivo Guadalajara con una suma que alcanza los 108.73 millones de euros y desbanca al América como el conjunto con mayor potencial.

El América era el líder, pero ahora vale 101.15 millones de euros; por su parte, Cruz Azul tiene un valor de 88.73 millones de euros y Toluca con 88.5 mde.

¿Cómo queda el Top 10 de los equipos más valiosos de la Liga MX?

Chivas, América y Cruz Azul son los equipos más valiosos de la Liga MX, pero hay otros como Xolos de Tijuana que sorprenden por su valor actual en el mercado.

Chivas – 108.73 M€

América – 101.15 M€

Cruz Azul – 88.73 M€

Toluca – 88.50 M€

Tigres – 75.35 M€

Monterrey – 74.43 M€

Tijuana – 57.80 M€

Pumas – 56.33 M€

León – 55.95 M€

Pachuca – 48.70 M€

Finalmente, las Chivas se convierten en el equipo más popular y de mayor valor en México, a pesar de tener altibajos en los últimos años y algunas malas contrataciones, como la de Javier ‘Chicharito’ Hernández.