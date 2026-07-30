Tres mexicanos obtienen tarjeta completa en Colombia para GPM temporada 2026-27

Club Rincón de Cájica. Los 15 jugadores que obtuvieron la tarjeta completa para jugar la temporada 2026-2027 de la Gira Profesional Mexicana. (GPM)

Tres mexicanos lograron tarjeta completa para jugar la temporada 2026-2027 de la Gira Profesional Mexicana que tuvo su tercera y última escuela de calificación en el Club Rincón de Cájica, Colombia, donde el local Esteban Jaramillo dominó el evento de principio a fin.

Después de tres días de competencia, el colombiano Esteban Jaramillo comandó la lista de los 15 golfistas que obtuvieron tarjeta completa y 8 más con tarjeta condicionada para la próxima temporada de la GMP. El profesional Julio Arronte y los amateurs Daniel Montalvo y Francisco Araiza fueron los mexicanos que obtuvieron la tarjeta completa.

Podio de vencedores en el Club Rincón de Cájica. Esteban Jaramillo presume su título de campeón del clasificatorio en Colombia. (GPM)

Jaramillo, campeón del evento, cerró la competencia con 204 golpes (-12) producto de rondas de 66, 68 y 70 impactos. El jugador local construyó su victoria desde la primera jornada y mantuvo el control de la clasificación durante los tres días de competencia.

El brasileño Andrey Xavier terminó segundo con 215 golpes (-1), el chileno Benjamín Saiz-Wenz ocupó la tercera posición con 216 golpes (par) y el mexicano Julio Arronte concluyó en el cuarto sitio con 220 golpes (+4).

Clasificatorio de la GPM en Colombia. El mexicano Julio Arronte terminó en el cuarto sitio del clasificatorio y tendrá tarjeta completa. (GPM)

Mientras Daniel Montalvo y Francisco Araiza concluyeron el clasificatorio en los sitios 10 y 13 de manera respectiva entre jugadores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y Venezuela.

La actuación de Jaramillo fue particularmente destacada por su consistencia, ya que después de establecer la ventaja inicial supo administrarla durante las dos jornadas restantes hasta asegurar el primer lugar de la clasificación final.

El quinto sitio correspondió al ecuatoriano Renato Naula, quien acumuló 221 golpes (+5). En sexto lugar terminó el colombiano Nicolás Silva, quien con 222 impactos (+6) siendo el mejor amateur de la Q-School.

Con la celebración de esta tercera Q-School concluyó el proceso de clasificación para la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana. Las pruebas anteriores se realizaron en México, Estados Unidos y ahora en Colombia.

La competencia en territorio colombiano volvió a confirmar el carácter internacional de la GPM con representantes de Colombia, Brasil, Chile, México, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela entre los clasificados.

Ganadores de las 15 tarjetas completas

Lugar Jugador País

1 Esteban Jaramillo Colombia

2 Andrey Xavier Brasil

3 Benjamín Saiz-Wenz Chile

4 Julio Arronte México

5 Renato Naula Ecuador

6 Nicolás Silva (Am) Colombia

7 Axell Balestre Brasil

8 Lucas Park Brasil

8 Felipe Garcés Ecuador

10 Daniel Montalvo (Am) México

10 José Rolz Guatemala

12 Jackson Heazel Estados Unidos

13 Francisco Araiza (Am) México

13 Pablo Quintero (Am) Colombia

15 Juan González Estados Unidos

Ocho tarjetas condicionales

Lugar Jugador País

16 Tomás Salazar (Am) Colombia

17 Armani Pérez Puerto Rico

18 Ignacio Garzaro Guatemala

19 Wesley Modica Estados Unidos

19 Jackson Wolfe Estados Unidos

21 Gerardo Loroima Venezuela

22 Alejandro Rivas Venezuela

23 Carlos Lizarazo Colombia