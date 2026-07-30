¿Por qué Marcus Rashford no continuará en el Barcelona de España

Marcus Rashford Marcus Rashford jugó el Mundial 2026 con la Selección de Inglaterra. (Mexsport)

Marcus Rashford es una de las figuras que pasaron y utilizaron la camiseta del Barcelona de España, pero hoy, el jugador dejó de ser parte de los culés debido a una decisión.

Marcus Rashford dice adiós al Barcelona

De esta forma, Marcus Rashford, delantero inglés que la temporada pasada jugó en el Barcelona y que primero fue cedido por el Manchester United, pero hoy dijo adiós al equipo con un mensaje.

“He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça”, escribió Rashford en una publicación de Instagram.

¿Por qué Marcus Rashford deja al Barcelona?

Una vez que terminó la temporada, el Barcelona decidió no hacer valida la opción de compra de 30 millones de euros que tenía el jugador, por lo que de momento regresará a las filas del Manchester United.

Además, en ves de ir por Rashford, el Barcelona se decantó por el jugador del Newcastle, Anthony Gordon, por lo que a inversión es aún menor.

Marcus Rashford no era titular en el Barça, anotó 14 goles y gano LaLiga y la Supercopa de España, por lo que se va con un par de éxitos detrás de su participación con el equipo.

Luego de su salida, el Barcelona agradeció su participación con el equipo y le deseó lo mejor con su carrera.

“Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros”, dijo el Barcelona en un posteo.

De esta forma, Marcus Rashford se va del Barcelona sin pena ni gloria, aunque dejó una buen impresión en el equipo.