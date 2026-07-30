Israel Reyes: ¿Cuánto pide el América por su jugador y qué equipo lo quiere fichar?

Israel Reyes Israel Reyes es una de las joyas del América que puede emigrar a Europa. (Mexsport)

El América tiene en Israel Reyes una figura de exportación al futbol europeo, pero su precio haría pensar a más de un equipo para poderlo fichar en breve.

¿Cuánto pide el América por Israel Reyes?

De esta forma, Israel Reyes saldría rumbo al Viejo Continente y su destino sería Italia, ya que hay un equipo de la Serie A que lo quiere en sus filas.

Pero el precio sería una opción que pocos equipos pueden invertir, por lo que aún no es seguro el pase de Reyes a la Serie A.

Así, el América pedirá alrededor de siete millones de dólares por Israel Reyes. quien es un jugador que podría ayudar al equipo italiano a mantener una línea defensiva más sólida.

¿Qué equipo europeo busca a Israel Reyes?

La Roma es el equipo que lo desea, por lo que podría pujar en breve por Israel Reyes, quien es un zaguero de gran calidad para la Loba.

Según un reporte de mediotiempo.com, la primera oferta que envió la Roma por Reyes habría rondado los cinco millones de dólares.

A pesar de esto, Israel Reyes se encuentra concentrado con el América en este Apertura 2026, además que espera su debut, pero parece poco probable debido a que el América lo quiere vender.

El América jugará este fin de semana contra el Santos Laguna, el partido será el domingo 2 de agosto, por lo que ambos pisarán la cancha a las 17:00 horas.