México busca ser sede de la Copa Oro, ¿Qué necesita para serlo?

Selección Mexicana La Selección Mexicana podría tener estadiio lleno en la Copa Oro en caso de que los juegos sean en el Estadio Banorte. (Mexsport)

Una vez que el Mundial 2026 acabó, la Federación Mexicana de Futbol vio el tremendo negocio que continúa con la Selección Mexicana, por lo que ahora busca ser sede de la Copa Oro del 2027.

¿Qué necesita México para ser sede de la Copa Oro?

Pero ojo, tampoco sería para todos los partidos, sino unos cuantos, al igual que pasó en el Mundial 2026, ya que ven al Tri como un buen producto.

Tiene más de dos décadas que México no es sede de una Copa de Oro, por lo que la última vez que México consiguió ser sede fue en el 2003, cuando lo compartieron con Estados Unidos.

Pero no sólo basta con levantar la mano, ya que algunos de los requisitos radican en que el Estadio Banorte sea la sede principal del país y Estados Unidos sea la sede principal, además de la logística y otros detalles que bien pueden ser cubiertos.

México es bien vista como sede por Concacaf

Aunque México es el campeón de la Copa Oro, Estados Unidos es el lugar ideal para el torneo, debido a las entradas y la expectativa que levanta con diversas selecciones.

De los tres organizadores del último Mundial, México fue una de las sedes que más impacto tuvo, además que todos los partidos fueron sold out y la gente respondió al llamado del torneo.

El regreso de la Copa Oro a territorio mexicano sería un gran aliciente económico para el futbol mexicano, ya que la gente aprueba cualquier forma en que la Selección Mexicana se presente.

Finalmente, la Concacaf no anunció la sede de la Copa Oro 2027, pero México es el único junto con Canadá y Estados Unidos con la infraestructura para albergar partidos de certámenes de este tipo.

Será en los próximos meses, cuando Concacaf revele quién será el país que albergue la sede de la Copa Oro 2027 y seguramente serán Estados Unidos y México, luego del éxito del Mundial 2026.