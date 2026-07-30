¿Por qué el Brescia deja de existir como equipo en Italia tras 114 años de existencia?

Brescia El Brescia acaba de desaparecer del futbol italiano. (Brescia)

Italia ve a un equipo más que deja de existir, luego de 114 años de existencia, el Brescia, uno de los viejos conocidos de las Ligas Italianas desaparece y deja un hueco importante en la historia del país de la bota.

¿Por qué desapareció el Brescia de Italia?

La desaparición del Brescia se debe a la decisión de un tribunal judicial, el cual dictaminó la liquidación de la institución de la Lombardía al no poder sanear un déficit cercano a los 20 millones de euros.

Los malos resultados, el descenso y la falta de liquidez hicieron que el Brescia dejara de existir a partir de hoy, por lo que se extrañará a un equipo que hizo historia.

De esta forma, la justicia en Italia dictaminó la liquidación judicial definitiva del Brescia Calcio, fallo que disuelve de manera oficial una trayectoria de 114 años.

Así también, las autoridades judiciales locales tomaron esta determinación, luego de desestimar el último recurso presentado para pactar con los acreedores, pero la deuda no podía saldar el déficit.

Los 20 millones de euros de deuda que tenía el Brescia imposibilita cualquier maniobra financiera para garantizar su rescate y supervivencia dentro del deporte profesional.

La sentencia judicial coincidió con el cumpleaños 70 de Massimo Cellino, quien figuraba como dueño del equipo desde 2017.

El directivo intentó salvar al Brescia mediante un convenio con los acreedores y una reestructuración económica, pero no resultó y esto vino en la desaparición del equipo.

¿Qué figuras jugaron para el Brescia de Italia?

Actualmente, el Brescia estaba en la Serie C, pero por la deuda y otras situaciones, la Federación Italiana de Futbol le revocó la afiliación nacional, desencadenando la vía legal que culminó con la disolución de la entidad

El Brescia fue fundado en 1911, el conjunto del norte de Italia albergó en sus filas a leyendas como Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Mario Balotelli, Luca Toni, Gheorghe Hagi y Alessandro Altobelli.

Así también, el Brescia ganó la Copa Anglo-Italiana en 1994 tras superar al Notts County en el mítico estadio de Wembley, habiendo disputado la Serie A por última vez en la temporada 2019-2020.