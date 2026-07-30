Federación Mexicana se desmarca de Concacaf y estudiará el proyecto privatizador del Mundial de la FIFA

Infantino La FMF vs Concacaf por proyecto privatizador de FIFA

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) revisará a detalle la propuesta presentada por la FIFA para transformar el modelo de financiamiento de sus competiciones, una postura que marca distancia respecto a la posición adoptada por la Concacaf, confederación que manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el presidente Gianni Infantino.

Mientras el organismo que agrupa a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe expresó preocupación por el proceso con el que fue presentada la iniciativa, el futbol mexicano optó por esperar el desarrollo de las mesas de trabajo anunciadas por la FIFA antes de fijar una postura definitiva.

¿Qué dijo la FMF sobre la propuesta de la FIFA?

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol informó que recibió el pasado 28 de julio la notificación oficial de la FIFA sobre el nuevo esquema financiero planteado para fortalecer el programa FIFA Forward, considerado el principal mecanismo de apoyo para el desarrollo del futbol en las asociaciones miembro.

El organismo mexicano explicó que la FIFA abrirá un proceso de consulta para proporcionar información adicional y la documentación correspondiente sobre el proyecto. Una vez concluido ese análisis, la FMF determinará cuál es la decisión que considera más conveniente para el crecimiento del futbol nacional.

Con esa postura, México evita respaldar de inmediato el rechazo expresado por la Concacaf y mantiene abierta la posibilidad de evaluar el alcance real de la propuesta antes de emitir un posicionamiento definitivo.

¿Qué busca la FIFA con FIFA Forward Enterprise?

El proyecto presentado por Gianni Infantino contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una filial que concentraría las operaciones comerciales y la organización de los principales torneos del organismo, entre ellos las Copas del Mundo masculinas, femeninas y juveniles.

La intención consiste en incorporar inversionistas privados con participaciones minoritarias dentro de esa empresa para obtener nuevos recursos económicos destinados al desarrollo del futbol mundial.

La FIFA calcula que este esquema permitiría elevar la financiación global para las asociaciones miembro a más de 10 mil millones de dólares durante los próximos años. Además, cada una de las 211 federaciones tendría la posibilidad de acceder a recursos adicionales mediante el nuevo programa FIFA Fast-Forward, enfocado en infraestructura, capacitación, selecciones nacionales, futbol base y desarrollo del futbol femenil.

El organismo también sostiene que conservaría el control absoluto sobre la gobernanza del futbol, las competencias, el calendario internacional y todas las decisiones deportivas y reglamentarias, aun con la participación de inversionistas externos.

La Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA

Tras una reunión con representantes de sus 41 asociaciones miembro, la confederación expresó su oposición al proyecto al considerar que existen dudas importantes sobre el procedimiento seguido por la FIFA.

Entre los principales cuestionamientos señaló la falta de garantías procesales, el corto tiempo otorgado para analizar una iniciativa de gran impacto y la ausencia de revisión previa por parte de los órganos de gobierno del máximo organismo del futbol.

La Concacaf también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y gobernanza, especialmente después de que la FIFA organizó la Copa del Mundo más rentable de su historia.

¿Qué dijo la UEFA sobre la propuesta de Infantino?

La oposición más firme provino de la UEFA. El organismo europeo anunció que rechaza de manera unánime la transferencia de derechos relacionados con la Copa del Mundo y otras competencias de la FIFA hacia un modelo con inversión privada.

Incluso advirtió que ninguna de sus selecciones participaría en torneos organizados por la FIFA mientras esa propuesta permanezca vigente, salvo que sea retirada por completo y existan garantías de que no volverá a plantearse una estructura similar.

La postura convierte al futbol europeo en el principal bloque de resistencia frente al plan impulsado por Gianni Infantino.

La propuesta de la FIFA aún no está aprobada. Su implementación depende del apoyo mayoritario de las 211 asociaciones miembro y de las autorizaciones correspondientes dentro de la estructura de gobierno del organismo.