Liga MX Femenil: fechas y horarios de la jornada 1 del Apertura 2026 El Apertura 2026 implementará un nuevo formato, mientras que el primer partido de la Jornada 1 será Cruz Azul vs. Atlante (@LigaBBVAFemenil)

Este viernes 31 de julio comenzará la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, la cual estrena nuevo nombre, logo y formato de juego, por lo que aquí te compartimos todos los detalles, así como el calendario de juegos.

La ahora llamada Liga Femenil BBVA estrenará con el Torneo Apertura 2026 un nuevo sistema de competencia, el cual, de acuerdo con la liga, busca fortalecer el desempeño deportivo y seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenil mexicano.

¿Cuál es el nuevo formato del torneo para la Liga Femenil BBVA?

La fase regular estará conformada por 14 jornadas y una fase final, mientras que el nuevo formato dividirá a los 18 equipos en dos grupos de nueve clubes cada uno.

Cada equipo jugará 14 partidos: 8 contra los equipos de su mismo grupo, siendo un partido contra cada rival, y 6 contra equipos del grupo contrario.

Al terminar la fase regular, avanzarán los 4 mejores equipos de cada grupo. Mientras que en cuartos de final y semifinal, si hay empate global, avanzará el mejor ubicado en la tabla general; mientras que en la final, de persistir el empate, se definirá en penales.

Calendario completo de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se llevará a cabo del 31 de julio al 3 de agosto y aquí te compartimos el calendario de partidos para que no te los pierdas.

Viernes 31 de julio:

Cruz Azul vs. Atlante a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario.

Sábado 1 de agosto:

FC Pachuca vs. Pachuca a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tigres vs. Puebla a las 19:06 horas en el Estadio Universitario.

a las 19:06 horas en el Estadio Universitario. Club Tijuana vs. Rayadas a las 21:10 hora del centro y 20:10 hora local en el Estadio Caliente.

Domingo 2 de agosto:

Pumas vs. Tigres a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Atlético de San Luis vs. Toluca a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. Chivas vs. Querétaro a las 17:06 horas en el Estadio Akron.

Lunes 3 de agosto:

Atlante vs. Necaxa a las 15:45 horas en la Cancha 1 del Centro de Alto Rendimiento.

a las 15:45 horas en la Cancha 1 del Centro de Alto Rendimiento. Club Santos vs. América a las 19:06 horas en el Estadio Corona.