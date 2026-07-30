México con seis oros gana la partida a Colombia en ciclismo de pista en los JCC Santo Domingo 2026

JCC Santo Domiungo 2026. Daniela Gaxiola posa tras terminar en primer lugar en la final de Keirin Femenil. (Foto espec)

En una lucha muy cerrada entre México y Colombia por el liderato en el ciclismo de pista, los pedalistas tricolores terminaron por dominar con seis medallas de oro por cinco del equipo cafetalero al terminar sus actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Fue Yareli Acevedo, la campeona mundial, la que llevó el estandarte de los mexicanos cuando triunfó en la prueba de Ómniun y de ahí en adelante a los tricolores casi nadie los frenaba en el Velódromo Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la última jornada del jueves en la final de Madison Ricardo Peña e Ignacio Prado se llevaron la medalla de oro por delante de las duplas de Venezuela y Colombia ganadoras de las medallas de plata y bronce.

También en la final de Keirin femenil, Daniela Gaxiola se llevó la victoria al superar a las representantes de Colombia con Stefany Cuadrado y a la mexicana Yuli Verdugo. En esta final fue donde con el primer sitio de Gaxiola, México superó a Colombia en la disputa de preseas de primer lugar.

En días anteriores los ciclistas mexicanos ya habían triunfado en Ómniun masculino con Ricardo Peña y por equipos en el Sprint masculino y femenil.

En el listado de preseas de plata que fueron cuatro para México, las ganaron los equipos de persecución femenil y masculino, la pareja femenil de Madison con Yareli Acevedo y Sofía Arreola y la carrera sprint con Daniela Gaxiola.

Los metales de bronce fueron dos para Yuli Verdugo en el Keirin y el Sprint.