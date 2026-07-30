Gaby López tiene un inicio regular en el AIG Women’s Open

AIG Women's Open. Gaby López sufrió en su primer recorrido en el Royal Lytham & St Annes Golf Club inglés. (Foto especial)

Gaby López no tuvo el comienzo deseado en su primer recorrido en el AIG Women’s Open que se juega en histórico Royal Lytham & St Annes Golf Club en Lancashire Inglaterra, firmó una tarjeta de 73 golpes (+2), qué si bien la colocan en zona de poder librar el corte este viernes, quedó lejos de Jeeno Thitikul, la tailandesa tomó la punta tras los primeros 18 hoyos recorridos.

En el quinto torneo grande la de la temporada, la mexicana contó con la fortuna de embocar un eagle en el hoyo 6 y cometió bogeys seguidos en los hoyos 7 y 10. Fue hasta el hoyo 12 cuando se apuntó otro birdie y posteriormente tres bogeys que la mandaron a terminar con dos sobre par de campo.

Nelly Korda, número uno en el ranking mundial de golf, también firmó ronda de 73 golpes, la estadounidense es parte del grupo de jugadoras que comparten el sitio 55 del tablero.

En el mismo grupo está la amateur colombiana María José Marín, la campeona WALA participa en el torneo inglés tras obtener una invitación como ganadora del Women’s Amateur Latin América en 2025.

Tanto Gaby como María José Marín son las mejores representantes del golf latino, ya que Daniela Darquea está más abajo en la clasificación del tablero.

A Jeeno Thitikul la persiguen con un empate al segundo sitio la japonesa Shiho Kuwaki y la sudcoreana Haeran Ryu ambas con 66 golpes (-6), mientras la francesa Celine Boutier y la estadounidense Yealimi Noh firmaron ronda de -4 golpes.