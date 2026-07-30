Osmar Olvera gana uno de tres oros para México al abrir los clavados en Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: clavados trampolín Osmar Olvera de México compite en la modalidad clavados 1m trampolín este jueves, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Rodrigo Sura/EFE)

El medallista olímpico y mundial Osmar Olvera se colgó medalla de oro en el trampolín de 1 metro en su primera intervención en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Olvera y su compañero Juan Celaya, (abanderado para la justa centroamericana) hicieron el 1-3 en esta primera prueba de clavados de la justa centroamericana.

Olvera sumó 430.85 unidades para superar al colombiano Luis Felipe Uribe 415.99) y al mismo Celaya (401.70).

Osmar Olvera, campeón mundial en trampolín de 1 metro en Doha, Qatar 2024, hizo efectivo el pronóstico de favorito y con la medalla dorado obtenida en Santo Domingo 2026 obtiene el metal que le hacía falta en su palmarés en una justa centrocaribeña.

El mexicano ya cuenta con preseas olímpicas, de campeonato mundial, copas del mundo y panamericanos, pero le hacía falta una de los Centroamericanos y el Caribe.

A Olvera y Juan Celaya aún les resta competir en el trampolín de 3 m tanto en la prueba individual como la sincronizada, donde buscarán incrementar su cuota de medallas.ç

México sumó más oros en jueves

En la misma jornada Rut Páez y Zyanya Parra también se llevaron la presea de oro en la final de trampolín 3m sincronizados femenil con 289.29 unidades.

El segundo sitio fue para la pareja de Colombia Viviana Uribe y Daniela Zapata (272.70) y el tercero para la de Cuba, Anisley García y Prisis Ruiz (272.40).

La tercera medalla de oro para México la obtuvo Alejandra Estudillo en la final de plataforma 10m, al sumar 359.40 unidades, el metal de plata fue para la local Victoria Garza (332.60) y el bronce para la también mexicana Diana Torres.