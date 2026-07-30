. Alireza Firouzja.

Quantbox Chennai Grand Masters (2)

Alireza Firouzja completó el torneo de forma impecable: tras tomar la delantera en las primeras rondas, se dedicó a administrar su ventaja con cinco tablas consecutivas hasta el cierre, incluyendo la de la última ronda frente a Arjun Erigaisi, suficiente para sellar el título con 4,5/7 sin conocer la derrota en todo el evento.

Detrás suyo, la pelea por el segundo lugar se definió en la ronda final. Dmitry Andreikin, que no había ganado ni una sola partida en sus primeros seis intentos —encadenando tablas todo el camino—, sorprendió al vencer a Nodirbek Abdusattorov justo cuando más falta le hacía, alcanzando 4/7 y quedándose con la plata gracias a un mejor desempate frente a Erigaisi, que terminó también en 4/7.

La ronda penúltima había sido clave para el desenlace: Nihal Sarin venció a Erigaisi, lo cual dejó al indio obligado a ganar en la última ronda con piezas negras frente al propio Firouzja si quería mantener alguna opción real de alcanzar el primer puesto. Erigaisi no pudo forzar el triunfo y el empate confirmó a Firouzja como campeón antes de que se completara la última ronda.

LA SEMANA MÁS DIFÍCIL DEL AÑO

El otro relato del torneo fue el del campeón mundial. Gukesh Dommaraju vivió su semana más difícil del año, acumulando tres derrotas que lo dejaron último en la tabla con apenas 2/7 —un desempeño muy alejado de sus expectativas tras coronarse campeón mundial—. La caída en el ranking fue considerable: terminó el evento con 2703,1 puntos, apenas por encima del umbral de los 2700, un margen estrecho para alguien que llegó a Chennai como la gran atracción del cartel.

Abdusattorov, Pranesh M y Nihal Sarin cerraron el evento empatados con 50% de rendimiento, 3½/7 cada uno.

Andreikin- Sarin

India de Rey

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.h3 0–0 6.Ae3 Cc6 7.d5 Ce5 8.f4 Ced7 9.Ad3 e6 (Nótese este movimiento y su equivalente 12...c6. El procedimiento de atacar el peón más avanzado del rival se ha vuelto un lugar común gracias a los ordenadores.)

10.Cf3 exd5 11.cxd5 Te8 (Algo deficiente: el punto f7 requiere atención).

12.0–0 c6 13.dxc6 bxc6 14.Dd2 Ab7 15.Tad1 c5 16.Cg5 De7

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Juegan las Blancas

Las blancas tienen a su disposición una maniobra enérgica muy familiar, por lo que sorprende que Andreikin no la haya empleado. La partida debió continuar 17.e5! dxe5 18.f5 e4 19.fxg6 hxg6 20.Ab5 y sólo el sacrificio de calidad 20...Ce5 le da buenas esperanzas a las negras de salvar las tablas. En cambio, ahora la simplificación se esparce por todo el tablero, como una marea que borra cualquier rastro de las complicaciones que pudieron haber sido.

17.Ac4 d5 18.Cxd5 Axd5 19.Axd5 Cxd5 20.Dxd5 Cf6 21.Dxc5 Cxe4 22.Dxe7 Txe7 23.Tfe1 Cxg5 24.fxg5 Axb2 25.Af2 Ae5 26.g3 Tae8 27.Rg2 a6 28.Td5 Te6 29.Te3 f6 30.gxf6 Axf6 31.Txe6 Txe6 32.Rf3 Rf7 33.Td7+ Te7 34.Td6 Te6 35.Td7+ Te7 36.Td6 Te6 37.Td7+ ½–½

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