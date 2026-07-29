¿Por qué Texas albergaría dos premios de F1 en el 2026?

F1 La Gran carpa ya canceló un par de Grandes Premios este 2026. (Mexsport)

Estados Unidos tiene la capacidad para realizar cualquier evento deportivo, así lo demostró tras el Mundial 2026, pero ahora, el Estado de Texas puede albergar dos Grandes Premios de F1 este año por una situación.

¿Por qué la F1 usaría el Circuito de las Américas para dos GP?

De esta forma, el Circuito de las Américas de Austin levantó la mano para que la Fórmula 1 finalice su temporada en esa sede, ya que cuenta con la capacidad e infraestructura para poder armar este evento.

La razón por la que Texas podría ser considerada como sede de un segundo Gran Premio este año es que la guerra en Irán provoque la cancelación de las carreras en Oriente Medio.

Así, la F1 piensa que sería una buena idea que esto ocurriera ya que los automóviles estarían en Estados Unidos desde el 21 de noviembre y no tendrían que realizar el viaje.

Por otra parte, también la F1 está considerando finalizar la temporada en el circuito italiano de Imola, siempre y cuando las carreras de Qatar, el 29 de noviembre, y Abu Dabi, el 6 de diciembre se llegaran a cancelar, pero esa decisión está en el aire aún.

¿Texas está lista para albergar dos GP de F1?

En adición, el jefe del Circuito de las Américas de Austin, Bobby Epstein, afirmó que la F1 no se había puesto en contacto con los organizadores en Texas, pero sí escuchó que es un rumor.

“Nunca se mencionó. ¡Escuché los rumores igual que ustedes!”, dijo Epstein.

Austin tendrá el Gran Premio de Estados Unidos el 25 de octubre, según lo programado, pero no se descarta que podría albergar un par.

Un problema que enfrentaría Texas es si la gente llenaría las gradas, ya que hay muy poco tiempo entre ambas pruebas.

“Tendríamos que verlo. No me gustaría que nuestro circuito acogiera otra carrera sin la multitudinaria asistencia, expresó.

Finalmente, la F1 tenía previsto un calendario de 24 carreras, pero serán sólo 22, ya que las carreras de Baréin y Arabia Saudí se cancelaron..