Atlético San Luis vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver a Gil Mora en la Liga MX Comienza la Jornada 3 de la Liga MX; conoce a qué hora y dónde ver el Atlético San Luis vs. Tijuana hoy (Pexels)

Este viernes 31 de julio dará inicio la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los partidos más esperados por los aficionados es el de Atlético San Luis vs. Tijuana; conoce todos los detalles sobre este encuentro.

El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí y, mientras Xolos buscará mantener su posición como el número 1 en la tabla general, Atlético San Luis tiene como objetivo conseguir sus primeros 3 puntos del torneo.

¿A qué hora empieza el partido de San Luis vs. Tijuana?

El partido del Atlético San Luis vs. Tijuana que se llevará a cabo este viernes 31 de julio dará inicio de manera puntual a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí.

Este enfrentamiento será pitado por Vicente Jassiel Reynoso Arce como árbitro central, Fernando Alexander Cruz Garatachea como cuarto árbitro, y contará con Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Jaime Adrián Villasana Carrasco como árbitros asistentes.

¿Dónde ver San Luis vs. Xolos EN VIVO hoy?

Y si no pudiste asistir al partido, podrás seguir la transmisión en vivo del San Luis vs. Xolos a través de ESPN, Disney+ y ViX Premium.

Historial reciente: Los últimos antecedentes entre Atlético San Luis y Tijuana

El Atlético San Luis llega al enfrentamiento de hoy siendo el número 13 de la tabla general; sin embargo, tras su empate frente a Tigres, los potosinos buscan lograr sus primeros 3 puntos.

Por su parte, los Xolos llegan al partido de esta noche siendo el número 1 en la tabla general, tras haber ganado sus dos partidos.

En cuanto a los últimos 3 partidos donde ambos equipos se enfrentaron, en dos de ellos ha habido empate, mientras que uno lo ganó Tijuana: