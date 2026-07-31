Atlético San Luis vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver a Gil Mora en la Liga MX

Este viernes 31 de julio dará inicio la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los partidos más esperados por los aficionados es el de Atlético San Luis vs. Tijuana; conoce todos los detalles sobre este encuentro.
El enfrentamiento entre ambos equipos se llevará a cabo en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí y, mientras Xolos buscará mantener su posición como el número 1 en la tabla general, Atlético San Luis tiene como objetivo conseguir sus primeros 3 puntos del torneo.
¿A qué hora empieza el partido de San Luis vs. Tijuana?
El partido del Atlético San Luis vs. Tijuana que se llevará a cabo este viernes 31 de julio dará inicio de manera puntual a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí.
Este enfrentamiento será pitado por Vicente Jassiel Reynoso Arce como árbitro central, Fernando Alexander Cruz Garatachea como cuarto árbitro, y contará con Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Jaime Adrián Villasana Carrasco como árbitros asistentes.
¿Dónde ver San Luis vs. Xolos EN VIVO hoy?
Y si no pudiste asistir al partido, podrás seguir la transmisión en vivo del San Luis vs. Xolos a través de ESPN, Disney+ y ViX Premium.
Historial reciente: Los últimos antecedentes entre Atlético San Luis y Tijuana
El Atlético San Luis llega al enfrentamiento de hoy siendo el número 13 de la tabla general; sin embargo, tras su empate frente a Tigres, los potosinos buscan lograr sus primeros 3 puntos.
Por su parte, los Xolos llegan al partido de esta noche siendo el número 1 en la tabla general, tras haber ganado sus dos partidos.
En cuanto a los últimos 3 partidos donde ambos equipos se enfrentaron, en dos de ellos ha habido empate, mientras que uno lo ganó Tijuana:
- Clausura 2026: 1-1
- Apertura 2025: 1-1
- Clausura 2025: 2-1 a favor de Tijuana
📊 #LaPrevia del Atlético de San Luis 🆚 @Xolos es presentada por @drinkfitzer.— Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 31, 2026
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