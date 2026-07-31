FIFA da marcha atrás: se cae el polémico plan para privatizar el Mundial

Infantino Presidente de la FIFA (EFE)

La FIFA decidió retirar de manera definitiva el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que planteaba crear una empresa controlada por el organismo para administrar parte de los negocios y la operación comercial de sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

¿Por qué FIFA canceló su plan financiero para el Mundial?

La decisión llega después de que la propuesta provocara diferencias entre asociaciones nacionales, confederaciones y otros actores vinculados al futbol internacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el plan ya no seguirá adelante al considerar que el nivel de división generado dejó de responder al objetivo con el que fue concebido.

El dirigente aseguró que el propósito de la iniciativa siempre estuvo orientado a fortalecer el desarrollo del futbol, especialmente en los países con mayores necesidades, aunque reconoció que el escenario actual hacía inviable continuar con el proyecto.

En un mensaje oficial, Infantino explicó que la propuesta únicamente avanzaría si contaba con el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y después de un proceso de consulta con el Consejo de la FIFA, las confederaciones y el resto de los participantes del futbol internacional.

Tras analizar las opiniones expresadas durante ese proceso, el organismo concluyó que mantener la iniciativa ya no contribuía a la meta de fortalecer al futbol mundial.

El presidente de la FIFA afirmó que el objetivo de la organización siempre ha sido promover la unidad y el crecimiento del deporte, por lo que anunció que la propuesta queda oficialmente descartada.

“Tras haber escuchado atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician al objetivo planteado en un principio”, señaló.

¿Qué proponía FIFA Forward Enterprise?

FIFA Forward Enterprise contemplaba la creación de una filial propiedad de la FIFA encargada de gestionar las actividades comerciales y operativas relacionadas con la organización de sus torneos.

La nueva empresa tendría la responsabilidad de desarrollar oportunidades de negocio, administrar parte de los ingresos comerciales y generar mayores recursos económicos para distribuir entre las 211 asociaciones nacionales afiliadas.

Como parte del proyecto también se contemplaba un incremento en los recursos del programa FIFA Forward. Cada federación recibiría 20 millones de dólares durante el ciclo comprendido entre 2027 y 2030, sin importar la postura adoptada frente a la propuesta.

A ello se sumaba el programa voluntario denominado FIFA Fast Forward, mediante el cual cada asociación podría acceder a otros 20 millones de dólares a través de inversión externa.