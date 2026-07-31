FC Juárez vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Conoce a qué hora y dónde ver el partido de FC Juárez vs. Pumas de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX (Pexels)

Con el inicio de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, esta noche se llevará a cabo el partido FC Juárez vs. Pumas, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber: cómo, dónde y a qué hora ver el enfrentamiento.

Este viernes 31 de julio dará inicio la Jornada 3 de la Liga MX, y uno de los primeros enfrentamientos será el de FC Juárez vs. Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Chihuahua.

¿A qué hora empieza el FC Juárez vs. Pumas?

El partido de FC Juárez vs. Pumas que se llevará a cabo este viernes 31 de julio dará inicio de manera puntual a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Canales de TV y streaming: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de FC Juárez vs. Pumas?

Si no pudiste asistir al estadio, en estos canales de TV y plataformas de streaming podrás ver el partido de FC Juárez vs. Pumas hoy:

Canales de TV: Azteca 7, FOX

Streaming: FOX One

¿Cuáles son las alineaciones del FC Juárez vs. Pumas?

Ya se dieron a conocer cuáles son las alineaciones para el partido de FC Juárez vs. Pumas hoy, viernes 31 de julio:

FC Juárez

Sebastián Jurado

Gilberto Sepúlveda

Jesús Murillo

Manuel Mayorga

Oscar Ortega

Francisco Nevárez

Denzell García

Guilherme Castilho

Ían Torres

José Rodríguez

Oscar Estupiñán

Pumas UNAM

Nathanael Ananias

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Francisco Córdova

Víctor Arteaga

Carlos Antuna

Pedro Vite

Olavio Vieira Dos Santos Júnior

Robert Morales

¿Cómo llegan Juárez y Pumas a la Jornada 3 del Apertura 2026?

Pumas llega al enfrentamiento de esta noche en la 12.ª posición de la tabla general tras perder su primer partido en el Apertura 2026 ante Pachuca y después recuperarse al vencer a Toluca.

Por su parte, FC Juárez se encuentra en el último lugar de la tabla al perder sus dos enfrentamientos contra Puebla y Guadalajara.

Por otra parte, en cuanto a los últimos tres partidos en los que ambos equipos se enfrentaron, estos han sido los resultados:

Clausura 2026: 4-2 a favor de Pumas

Apertura 2025: 3-1 a favor de FC Juárez

Clausura 2025: 1-1