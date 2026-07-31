México gana la Copa de Naciones en el tenis de los JCC Santo Domingo 2026

JCC Santo Domingo 2026 Mexico vs Colombia. Ana Sanchez, Julia Garcia , Ingrid Millan, Midori Castillo de Mexico ganan la medalla de oro de la Copa de Naciones. (Adrian Macias/Adrian Macias)

México terminó liderando el medallero en tenis luego de conquistar la presea dorada en Copa de Naciones femenina de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las mexicanas terminaron con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, para concluir en la primera posición, seguido por República Dominicana que también ganó dos oros y un bronce, Colombia terminó en tercer lugar con un oro, tres de plata y una de bronce.

Las mexicanas empezaron dominando la serie frente a Colombia con un triunfo de Julia García, medallista de oro en singles, sobre María Torres 6-1, 6-0.

“Muy contenta, a pesar de la semana que ha sido dura, pero estoy orgullosa del trabajo que he puesto en los últimos meses y espero continuar en los Juegos Panamericanos”, declaró la también ganadora de bronce en dobles junto a Ana Sofía Sánchez.

Posteriormente, la medallista de plata en individual Ana Sofía Sánchez derrotó a Yuliana Lizarazo por 7-5, 5-7, 6-2.

El bronce en Copa de Naciones femenina fue para Isla Guadalupe, que venció 2-0 a Venezuela con triunfos de Emeline Dartron por 6-2, 6-0 ante Mariangel Estrella y de Mathilde Lollia contra Vanesa Suárez 6-0, 6-4.

Tras la conclusión del tenis, República Dominicana quedó en segundo lugar con tres presas: dos de oro y una de bronce. El tercer puesto del podio lo ocupó Colombia, que ganó cinco medallas, pero solo una de oro, tres de plata y un bronce.

Basquetbol femenil de México va invicto a la final

Basquetbol de los JCC entre México y Panamá. La mexicana Stephanie Hernández con 13 puntos y cinco rebotes fue la mejor jugafora a la ofensiva. (Foto especial)

En el basquetbol femenino, México derrotó a Panamá 59-56 en un partido de muerte súbita, con 13 puntos de Stephanie Hernández. La final será el domingo

Las aztecas extendieron su invicto a 4-0 en lo que va del certamen de baloncesto centroamericano y del Caribe, ya que en la ronda preliminar registraron 3-0, líderes del grupo B, y en el encuentro súbito contra las istmeñas salieron triunfantes.

Sus mejores jugadoras ofensivas fueron Stephanie Hernández con 13 puntos y cinco rebotes, Ana Zesati colaboró ​​con nueve tantos, Henry Miranda nueve y Ariadna Vidales ligó siete.

Por Panamá, Lya González fue la mejor con 22 puntos, Sofía Ponce coló 11 encestes con siete rebotes, y Ana Villareal aportó ocho unidades y atrapó 10 balones.

Récord de JCC con el relevo mexicano 4x100 libre mixto

México mejoró el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con su relevo 4×100 metros libre mixto con un registro de 3 minutos, 30 segundos, 87 centésimas, mejorando la marca de 3:31.12 que impuso en San Salvador 2023.

Colombia se alzó con la presea de plata, muy cerca del primer lugar, con crono de 3:30.98. Venezuela cobró la de bronce con 3:34.15.

En más triunfos de la natación mexicana, Celia Pulido se impuso en 100 metros dorso (1:00.83), prueba en la que su connacional Miranda Grana fue segunda (1:01.45).

En la misma prueba, pero varonil la victoria también fue mexicana con Marcus Reyes (53.84).

La final de 200 pecho femenil también fue tricolor con Melissa Rodríguez (2:27.99).