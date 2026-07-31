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Las raquetas mexicanas terminaron con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce

México gana la Copa de Naciones en el tenis de los JCC Santo Domingo 2026

Por Avelina Merino
JCC Santo Domingo 2026 Mexico vs Colombia. Ana Sanchez, Julia Garcia , Ingrid Millan, Midori Castillo de Mexico ganan la medalla de oro de la Copa de Naciones. (Adrian Macias/Adrian Macias)

México terminó liderando el medallero en tenis luego de conquistar la presea dorada en Copa de Naciones femenina de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las mexicanas terminaron con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, para concluir en la primera posición, seguido por República Dominicana que también ganó dos oros y un bronce, Colombia terminó en tercer lugar con un oro, tres de plata y una de bronce.

Las mexicanas empezaron dominando la serie frente a Colombia con un triunfo de Julia García, medallista de oro en singles, sobre María Torres 6-1, 6-0.

  • “Muy contenta, a pesar de la semana que ha sido dura, pero estoy orgullosa del trabajo que he puesto en los últimos meses y espero continuar en los Juegos Panamericanos”, declaró la también ganadora de bronce en dobles junto a Ana Sofía Sánchez.

Posteriormente, la medallista de plata en individual Ana Sofía Sánchez derrotó a Yuliana Lizarazo por 7-5, 5-7, 6-2.

El bronce en Copa de Naciones femenina fue para Isla Guadalupe, que venció 2-0 a Venezuela con triunfos de Emeline Dartron por 6-2, 6-0 ante Mariangel Estrella y de Mathilde Lollia contra Vanesa Suárez 6-0, 6-4.

Tras la conclusión del tenis, República Dominicana quedó en segundo lugar con tres presas: dos de oro y una de bronce. El tercer puesto del podio lo ocupó Colombia, que ganó cinco medallas, pero solo una de oro, tres de plata y un bronce.

Basquetbol femenil de México va invicto a la final

Basquetbol de los JCC entre México y Panamá. La mexicana Stephanie Hernández con 13 puntos y cinco rebotes fue la mejor jugafora a la ofensiva. (Foto especial)

En el basquetbol femenino, México derrotó a Panamá 59-56 en un partido de muerte súbita, con 13 puntos de Stephanie Hernández. La final será el domingo

Las aztecas extendieron su invicto a 4-0 en lo que va del certamen de baloncesto centroamericano y del Caribe, ya que en la ronda preliminar registraron 3-0, líderes del grupo B, y en el encuentro súbito contra las istmeñas salieron triunfantes.

Sus mejores jugadoras ofensivas fueron Stephanie Hernández con 13 puntos y cinco rebotes, Ana Zesati colaboró ​​con nueve tantos, Henry Miranda nueve y Ariadna Vidales ligó siete.

Por Panamá, Lya González fue la mejor con 22 puntos, Sofía Ponce coló 11 encestes con siete rebotes, y Ana Villareal aportó ocho unidades y atrapó 10 balones.

Récord de JCC con el relevo mexicano 4x100 libre mixto

México mejoró el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con su relevo 4×100 metros libre mixto con un registro de 3 minutos, 30 segundos, 87 centésimas, mejorando la marca de 3:31.12 que impuso en San Salvador 2023.

Colombia se alzó con la presea de plata, muy cerca del primer lugar, con crono de 3:30.98. Venezuela cobró la de bronce con 3:34.15.

En más triunfos de la natación mexicana, Celia Pulido se impuso en 100 metros dorso (1:00.83), prueba en la que su connacional Miranda Grana fue segunda (1:01.45).

En la misma prueba, pero varonil la victoria también fue mexicana con Marcus Reyes (53.84).

La final de 200 pecho femenil también fue tricolor con Melissa Rodríguez (2:27.99).

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