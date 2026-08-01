¿Quién será el nuevo Director Técnico en Tigres? Este es el nombre que suena para la UANL

Tigres UANL Tigres UANL se quedaron hace unos días sin Director Técnico y buscan su reemplazo. (Mexsport)

La renuncia de Guido Pizarro deja muchas interrogantes en los Tigres UANL, el DT los deja en el limbo, pero ya suena un nombre para suplirlo, sin embargo, tendrá poco margen para maniobrar ya que le dan escaso presupuesto.

¿Juan Carlos Osorio será el nuevo DT de Tigres UANL?

De esta forma, Guido Pizarro renunció como entrenador apenas en la segunda fecha del Apertura 2026, ya con un plan de trabajo y una mala relación con la directiva de Tigres.

Tigres ahora está buscando quien reemplace en el banquillo a Guido Pizarro, por lo que el colombiano Juan Carlos Osorio es uno de los interesados y Carlos Valenzuela, presidente ejecutivo de Tigres lo aceptó.

“Juan Carlos Osorio es uno de los muchos que hay en la lista”, dijo el directivo, según reporte de mediotiempo.com.

¿Qué otros nombres hay en la mesa ser DT de Tigres UANL?

Así también, hay otros nombres que se pusieron en la mesa para dirigir a los Tigres UANL, pero el directivo no quiso dar un adelanto de los que ya tienen alguna negociación avanzada.

“¿Ustedes quieren saber qué nombres? Yo quiero quedarme sin decirles qué nombres porque quiero negociar. Entonces, yo quiero que entiendan también este punto de vista, lo que sí te puedo decir es que los dos nombres que mencionamos no están en la terna, no están considerados. Podrán salir muchos otros nombres, pero hay un proceso, un proceso donde vamos a reducir la lista a tres nombres”, explicó.

Otros que están en la mesa son Jaime Lozano e Ignacio Ambriz, pero el directivo negó que ellos sean parte de la lista final.

“Decías Jaime Lozano, Nacho Ambriz, no son parte de la lista que tenemos hoy en día. En el tema de presupuesto, claro que tenemos un presupuesto limitado como cualquier otra organización. Debemos de cumplir ese presupuesto y hacer el hacer uso de ese presupuesto de la mejor manera. Pero estamos tranquilos y conscientes de que es un presupuesto muy competitivo en la industria”, explicó.

Por su parte, el vicepresidente deportivo, Gerardo Torrado, explicó que están buscando un delantero para el equipo.

Finalmente, Juan Carlos Osorio sí está en la lista de los DT que podrían llegar a Tigres UANL, por lo que esperan que sea la opción adecuada, aunque hay más nombres en la mesa.