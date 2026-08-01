¿Quién era Franco Baresi, la leyenda del futbol italiano?

Italy great Franco Baresi dead at 66 Franco Baresi jugó toda su carrera en las filas del AC Milan. (Magni/Richiardi/EFE)

Franco Baresi fue uno de los mejores futbolistas en la historia de Italia, pero lamentablemente, la leyenda falleció hoy y deja un enorme hueco en el futbol mundial.

¿De qué murió Franco Baresi?

De esta forma, Franco Baresi, exjugador del Milan, equipo de la Serie A italiana donde jugó toda su carrera en ese club y de la selección italiana, pero falleció a la edad de 66 años tras una larga enfermedad.

Apenas este jueves, el Milan pidió respeto para el exjugador y su familia, ya que se encontraba en un mal estado de salud y esperaban que pronto se recuperara.

“La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”, anunció el Milan en redes sociales.

¿Quién es Franco Baresi, la leyenda del futbol italiano?

Franco Baresi es considerado uno de los mejores defensas de la historia del futbol italiano, además que es una leyenda del AC Milan y toda su vida la dedicó al club de sus amores.

Con la selección italiana jugó 82 partidos con su país y participó en tres Copas del Mundo, por lo que fue Campeón en España 1982.

Para 1994, Baresi también jugó la Final del Mundial en Estados Unidos, donde Italia perdió ante Brasil en la tanda de penales.

Así también, Baresi inició en el futbol con el equipo de su ciudad natal, cerca de Brescia, junto a sus hermanos Angelo y Beppe.

En la década de 1970 se unió al equipo juvenil del Milan y jugó su primer partido en la Serie A con 17 años y el 23 de abril de 1978 hizo su debut con la playera del Milan.

Baresi ganó seis títulos de liga, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.