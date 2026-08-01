Ex extrella de Green Bay Packers revela que tiene Parkinson, ¿Qué récords tiene en la franquicia?

Ahman Green. A sus 49 años, el exjugador explicó que padece Parkinson tiempo atrás. (Ahman Green)

Hace unos días, la estrella de los Tennessee Titans, Chris Johnson, hizo una aparición en público, donde reveló que padecía una enfermedad, ahora, Ahman Green, uno de los mejores RB en la historia de la NFL también reveló que tiene un padecimiento.

¿Qué enfermedad tiene el ex RB Ahman Green?

Green es dueño de los principales récords por tierra de los Green Bay Packers y fue diagnosticado con Parkinson de inicio temprano, por lo que inició un tratamiento de inmediato.

A sus 49 años, el exjugador explicó que padece Parkinson tiempo atrás, ya que percibía señales de que algo no marchaba bien con su salud y decidió realizarse algunas pruebas.

En el podcast Go Long with Tyler Dunne, Ahman Green dijo que los primeros síntomas aparecieron mientras dormía, ya que sus pies se movían de forma involuntaria y con el paso del tiempo, también detectó episodios de sonambulismo.

“Sabía que algo estaba pasando mucho antes de eso”, confesó el exrunningback.

Green también reconoció que la enfermedad afectó parte de su memoria, ya que a corto plazo no reacciona de forma normal.

Ahora, Ahman Green tiene una serie de medicamentos indicados por los especialistas, mantiene una alimentación saludable y hace ejercicio cada mañana.

“Solo me aseguro de mantenerme en el buen camino, seguir aprendiendo y poner las cosas en orden. Ayudé a mis hijos con la información. Les informé, pero luego les dije: ‘Oigan, yo tengo las riendas. Yo estoy al mando. No voy a dejar que esto me controle’”, Ahman Green.

¿Quién es Ahman Green, el RB legendario de los Packers?

Ahman Green inició su carrera con los Seattle Seahawks en 1998, pero cuando llegó a los Packers explotó sus habilidades ya que corrió para 8 mil 322 yardas por tierra y sumó mil 883 yardas en el 2003.

Finalmente, Ahman Green sumó en 12 temporadas sumó 9 mil 205 yardas terrestres, 60 touchdowns y cuatro selecciones consecutivas al Pro Bowl, números que le valieron estar en el Salón de la Fama de Canton, Ohio.