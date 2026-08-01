¿Cuándo regresará Lionel Messi a jugar con el Inter de Miami?

Lionel Messi El técnico también dejó claro que la prioridad será cuidar la condición física de Messi. (Mexsport)

Lionel Messi se tomó unos días de vacaciones tras perder la Final del Mundial 2026 con Argentina, por lo que el Inter de Miami aún espera al pampero para que se una a sus filas.

¿Cuándo debutará Lionel Messi con el Inter de Miami?

En el Inter de Miami esperan que Lionel Messi debute pronto, pero la realidad es que no se sabe la fecha en que podrá continuar en las filas, ya que no quieren que el argentino tenga una sobrecarga de trabajo.

Es por esta razón que el entrenador Guillermo Hoyos sostendrá una conversación con el capitán argentino, para saber cuándo se incorpora al equipo y regresa a las canchas para el torneo de la MLS.

Apenas Messi se incorporó esta semana a los entrenamientos, pero el Inter de Miami no sabe cuándo hará su debut, ya que prefieren que esté al 100% para poder rendir al máximo.

“Acaba de volver. Hemos estado hablando, pero aún no hemos tenido la oportunidad de una conversación formal. Estamos muy contentos de que estén de vuelta en el club. Es genial verlos aquí”, declaró Hoyos sobre Messi.

¿Cuáles son los siguientes juegos del Inter Miami y contra quién?

El técnico también dejó claro que la prioridad será cuidar la condición física de Messi, ya que disputó todos los encuentros y tuvo una gran actividad con su Selección.

Este sábado, el Inter de Miami enfrenta al Columbus Crew en el Nu Stadium y posteriormente tiene la Leagues Cup el 5 de agosto ante Atlético San Luis, por lo que Messi podría debutar ahí.

Hoyos también advirtió sobre el exigente calendario que enfrentará Inter Miami en las próximas semanas, con juegos en la MLS y la Leagues Cup.

Finalmente, Lionel Messi debutará próximamente con el Inter de Miami, por lo que espera ayudar a su equipo para que ganen todos los torneos donde jugarán.