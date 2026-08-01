Pato Merlín La dueña del Pato Merlín accedió a un crédito de vivienda gestionado por el INVI. (Mexsport)

El Pato Merlín fue la sensación del Mundial 2026, todo mundo lo conoció y es toda una celebridad, pero ¿Qué pasó y cómo vive esta ave tras la terminación del torneo?

¿Cómo vive el Pato Merlín tras el Mundial 2026’

Ahora, la familia del famoso Pato Merlín decidió mostrar cómo vive el ave, ya que apareció por todas partes, recibió invitaciones en los programas más famosos del país y es el personaje más famoso del futbol nacional tras el Mundial 2026.

Gracias a su popularidad, ahora, el Pato Merlín tiene un nuevo hogar y su familia compartió cómo cambió su vida tras vivir en un local comercial donde no estaba en condiciones aptas.

Así, el ave que conquistó a miles de aficionados durante el Mundial 2026, sigue dando de qué hablar, ya que Karla Ivette Gómez decidió adquirir una vivienda con un crédito y el Pato Merlín ahora tiene mejores condiciones de vida.

La dueña del Pato Merlín accedió a un crédito de vivienda gestionado a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), por lo que el ave ahora tiene mejores condiciones de vida.

Así, la vivienda cuenta con habitaciones, sala, comedor, y cocina, además que Merlín tiene un pequeño espacio y el ave parece contenta en su nuevo hogar.

🏠🪿 ¡Ya tiene casa! Karla Gómez, dueña del famoso pato Merlín, nos dio un recorrido por la vivienda que adquirió mediante un crédito del INVI de la Ciudad de México.



En entrevista, la dueña del patito mundialista recordó que antes ella y su familia vivían en un local ubicado… pic.twitter.com/mxULDLDaYK — Milenio (@Milenio) July 31, 2026

¿Cómo obtuvo un nuevo hogar la familia del Pato Merlín?

Por otra parte, Karla Ivette Gómez explicó que este cambio significa una mejora importante en la calidad de vida de sus hijos y del Pato Merlín, por lo que espera que continúe la buena racha para su familia.

“No decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar, entonces siempre afirmábamos que vivíamos en una casa cuando no era cierto”, dijo la dueña del Pato Merlín.

Una vez que Karla Ivette Gómez explicó que necesitaba apoyo para acceder a una vivienda, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo se encargó de que accedieran a un crédito para poder obtener una vivienda.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del INVI, agilizó el proceso para que la familia pudiera acceder a un crédito de vivienda.

Finalmente, el Pato Merlín ya cuenta con un nuevo hogar, el cual es mucho más cómodo y su familia puede tener una mejor calidad de vida.