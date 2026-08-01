Cierre histórico de México en JCC de Santo Domingo 2026 con 22 preseas de oro

JCC-2026, relevo 4X100m femenil. Las mexicanas Byanca Rodriguez, Celia Pulido, Susana Hernandez y Miranda Grana ganaron medalla de oro. (Jonathan Duenas/MEXSPORT)

La selección mexicana de natación culminó una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al proclamarse campeona de la disciplina con 22 títulos, tras una jornada de cierre en la que volvió a imponer condiciones en la alberca del Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

México abrió la sesión con una medalla de bronce en los 50m mariposa femenil, donde Celia del Rocío Pulido Ortiz registró 26.51 segundos; en la misma pruebaCe, María Fernanda Méndez Guerra concluyó en la octava posición con 28.03.

Hubo récords centroamericanos

Posteriormente, las mexicanas firmaron el 1-3 en los 200m espalda. Daniela Linares se adjudicó el oro con 2:10.68, tiempo con el que estableció un récord centroamericano, mientras que Celia Pulido obtuvo el bronce con 2:12.92.

En la rama varonil, Humberto Nájera Ruiz se proclamó campeón de los 200m espalda al detener el cronómetro en 1:58.62, marca que también significó récord centroamericano. En esa misma final, Rafael Arizpe concluyó en el sexto lugar con 2:04.07.

La cosecha dorada continuó con Ava Raquel Chávez, quien se coronó en los 200m libres con un registro de 1:59.65, mientras que Aranza López finalizó en el séptimo puesto. Por su parte, Jorge Andrés Iga aportó la medalla de plata en los 200m libres varonil al cronometrar 1:47.95, seguido por el cuarto lugar de Daniel Saborío.

El cierre de la jornada llegó con dos actuaciones sobresalientes en los relevos combinados. Daniela Linares, Celia Pulido, Byanca Melissa Rodríguez y Miranda Grana conquistaron el oro en el 4x100m relevo combinado femenil con 4:05.20, estableciendo un récord centroamericano.

Más tarde, Marcus Reyes, Andrés Puente, Jorge Iga y Andrés Dupont replicaron la hazaña al ganar el 4x100m relevo combinado con 3:36.96, para imponer otra nueva marca regional. Con estos resultados, México confirmó su dominio absoluto.

El triatlón inicia con cuatro oros

JCC Santo Domingo 2026 Triatlon. Ana Maria Torres durante el triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El triatlón mexicano tuvo un excelente inicio al conquistar los cuatro oros disputados con Aram Peñalor y Ana María Torres en lo individual y también por equipos femenil y varonil.

La actividad inició con el triunfo de Aram Peñaflor, quien cruzó la meta luego de 1:45:28 horas, superando a Matthew Wright, de Barbados, (1:46:09) y a Tyler Smith, de Bermudas (1:46:21).

“Confié en el trabajo que he hecho, sabía que la competencia se iba a poner difícil, pero tenía que concentrarme y hacer mi trabajo para tener los resultados esperados”, dijo Peñaflor.

Ana María Torres finalizó en el primer sitio (1:59:00) y superó a la colombiana María Velásquez (1:59:39) y a la mexicana Rosa María Tapia (2:00:08). “Hay que tener en cuenta que, a pesar de ser una competencia individual, se trabaja en equipo,”, sostuvo la campeona.

Por equipos México triunfó en la rama varonil con un tiempo de 3:32:50, por delante de Barbados (3:36:21) de Venezuela (3:36:52) y en la femenil con un registro de 3:59:08 se impuso a Honduras (4:05:47) y Venezuela (4:07:32).

Raquetbol termina en la cima

La delegación mexicana de racquetbol cerró en la cima del medallero con seis de oro y dos de plata para un total de ocho.

En la jornada del sábado, Alexandra Herrera y Montserrat Mejía derrotaron a Gabriela Martínez y María Rodríguez de Guatemala y Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo y Andrée Parrilla derrotaron a Gabriel García, Andrés Acuña y Sergio Acuña de Costa Rica ganaron por equipos las últimas dos de oro.

Ciclismo de Montaña

JCC Santo Domingo 2026. Gerardo Ulloa gana en el ciclsimo de montaña de la justa centrocaribeña. (Foto especial)

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa, que está pasando por uno de sus mejores momentos, se proclama campeón del Caribe Central en la prueba masculina de Mountan Bike (1:23:17), mientras que el olímpico de París 2024, Adair Gutiérrez, ganó la medalla de plata (1:24.08).

En la rama femenil, Carolina Flores fue la mejor en ciclismo de montaña, se proclamó campeona de la prueba con un tiempo de 1:24:42, por delante de la puertorriqueña Sheily Rodríguez (1:25:26) y la colombiana Ana Roa (1:26:53).