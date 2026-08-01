Diablos Rojos se lleva la doble jornada ante Guerreros

BARRIDA. Al cerrar este sábado, Diablos Rojos se afianza en el liderato general de la LMB con 61-28. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

La lluvia acortó el segundo juego de la serie entre Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana, y los escarlatas amarraron la victoria 7-6, tras cinco entradas completas.

Los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) conectaron seis imparables, entre ellos un cuadrangular en la segunda (Ramón Flores), para imponerse en el segundo de la jornada a Oaxaca,quien lucha por mantener un lugar en los Playoffs, al ubicarse en el sexto puesto en la ZonaSur.

Únicamente en el primer inning, los pingos timbraron en seis ocasiones, con Carlos Sepulveda, Ramón Flores,Julián Ornelas, Franklin Barreto, José Marmolejos y Francisco Mejía, todos frente al brazo de Radhames Liz.

Oaxaca reaccionó en la apertura de la segunda, empatando el encuentro con un ataque de seis carreras, que comenzó con Aristides Aquino, Yonathan Daza y Alexi Amarista, mientras que Andrés Sosa conectó un cuadrangular que remolcó a Juniel Querecuto y Ricardo Valenzuela.

La carrera de la diferencia a favor de Diablos fue el cuadrangular en el cierre de la segunda, por parte de Flores.

La lluvia comenzó a caer desde la cuarta entrada, pero fue hasta el cierre de la quinta que se suspendió el encuentro, y la precipitación fue mayor, con granizo incluido, para dar por concluido eljuego.

También se ganó el primero

Por la mañana se llevó a cabo la reanudación del primero de la serie, suspendido el viernes por lluvia, luego de media entrada. Diablos Rojos retomó la acción con pizarra de 5-0 (gracias a dos cuadrangulares tempranos), y el encuentro se convirtió en una práctica de bateo.

En total, los escarlatas conectaron 15 imparables, entre ellos seis cuadrangulares: Jon Singleton en la primera; Julián Ornelas en la primera y en la segunda; Franklin Barreto en la primera; Juan Gamboa en la tercera; y finalmente Ramón Flores en la octava.

Esta es la cuarta ocasión en la cual Ornelas conecta dos vuelacercas en el mismo encuentro, sumándose a los realizados contra Monterrey (mayo 2022); Campeche (abril 2026) y Veracruz (mayo2026).

Diablos Rojos venció 15-5 a Guerreros deOaxaca y de esa forma aseguró la serie.

Al cerrar este sábado, Diablos Rojos se afianza en el liderato general de la LMB con 61-28,mientras que Guerreros aún se mantiene en zona de Playoffs, con su marca de 46-43.

Este domingo se llevará a cabo el tercero y último de la serie, en punto de las 14:00 horas.