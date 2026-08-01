Chicharito pide ‘disculpas’ a Chivas por declaraciones, ¿Qué dijo el ex jugador del Rebaño?

Chicharito Hernández Las palabras de ‘Chicharito’ fueron criticadas por diversas personalidades. (Mexsport)

Hace unos días, Javier ‘Chicharito’ Hernández arremetió contra Chivas y calificó su segunda etapa ‘sin ganas de jugar’, por lo que fue duramente criticado, ya que su rendimiento en la cancha también dejó mucho qué desear.

¿Por qué ‘Chicharito’ pidió ‘disculpas’ a Chivas y su afición?

De esta forma, el ‘Chicharito’ Hernández tuvo que grabar un video, donde se ‘disculpó’ por sus declaraciones y esto lo hizo a través de sus redes sociales.

Las polémicas declaraciones que realizó ‘Chicharito’ las hizo durante su presentación con su nuevo equipo, el Atlético Dallas de la US Championship, por lo que dijo palabras en contra de Chivas, el equipo que lo vio nacer.

“Me han devuelto las ganas de jugar futbol. Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no. Así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar”, dijo ‘Chicharito’ tras ser cuestionado.

Luego, estas palabras de ‘Chicharito’ fueron criticadas por diversas personalidades y la afición de Chivas, ya que su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado y su salario estaba por encima de otros estelares.

“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no…pero era porque así terminé en @Chivas sin ganas de querer jugar fútbol.” - Javier ‘Chicharito’ Hernández pic.twitter.com/Jux9GJc5Pe — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) July 29, 2026

¿Cómo pidió ‘disculpas’ Javier ‘Chicharito’ Hernández a Chivas?

En el video, ‘Chicharito’ se ‘disculpa’ de alguna manera y dijo que no era su intención agraviar a nadie.

“Este video no lo hice ni para atacar al club ni responderle absolutamente, lo hice porque lo sentí desde mi corazón. Después de la rueda de prensa con Atlético Dallas el foco terminó siendo mi etapa con Chivas en lugar del nuevo proyecto”, dijo Hernández.

Javier Hernández lanzó su aclaración en donde resaltó que Chivas es como parte de su familia, aunque continuó siendo criticado.

“Quiero ser muy claro en esto: Chivas son ustedes; es su gente, es mi casa, es mi familia. El amor y el respeto que le tengo a la afición es intocable. Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones y la organización y las formas del trabajo de todos esos momentos que me terminaron afectando”, explicó

Así también, expresó que su paso por Chivas en su segunda etapa fueron años difíciles, por lo que espera que en los próximos años mejoren.

“Fueron dos años muy difíciles, muy complicados, donde siento que en muchos momentos negativos el club en especial, no la afición, me dejaron solo, literalmente, a que yo absorbiera lo negativo de mi falta de rendimiento y resultados”, explicó.

A pesar de esto, Javier ‘Chicharito’ Hernández continuó siendo criticado y ahora, el jugador espera darle vuelta a la página con su nuevo equipo en la segunda división de la MLS.