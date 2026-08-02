América vs. San Diego FC América vs. San Diego FC: Horario, canal y dónde ver EN VIVO (Pexels)

El Club América arranca su camino internacional en la Leagues Cup 2026 con la exigencia de ser uno de los candidatos principales de este encuentro.

Para su estreno en la fase de grupos, al medirse ante el San Diego FC, en un duelo donde las Águilas intentarán dar un golpe de autoridad desde el primer minuto y sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido de América vs. San Diego FC?

El pitazo inicial para este esperado choque internacional entre la Liga MX y la MLS se llevará a cabo a mitad de semana, exactamente el jueves 6 de agosto de 2026 en punto de las 20:00 horas (tiempo del Centro de México), teniendo como escenario la cancha del Estadio Banorte en la Ciudad de México.

¿En qué canales de TV y streaming ver el América vs. San Diego FC EN VIVO?

La cobertura para seguir todas las acciones de este encuentro en directo estará disponible a través de televisión de paga y plataformas digitales: