El atletismo de México inicia con triplete de oros los JCC Santo Domingo 2026

JCC Santo Domingo 2026. La subcampeona mundial Alegna González es campeona en medio maratón de marcha. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

México empezó dominando las pruebas de atletismo en ruta, ganó tres medallas de oro este domingo con Alegna González y Ricardo Ortiz en el medio maratón de caminata y Laura Galván en la carrera de medio maratón al celebrarse las cuatro primeras finales en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

1-2 en marcha femenil

Alegna, subcampeona mundial en los 20 km de marcha en Tokio 2025, cumplió como favorita al llevarse el oro centroamericano con un registro de 1h 36m 04s en la distancia de medio maratón de marcha y dejó la presea de plata a su connacional Alejandra Ortega que cruzó la meta en 1h 39m 25s.

Con la medalla de bronce se quedó la puertorriqueña Rachelle de Orbeta con 1h 39m 54s, muy cerca de Ortega.

1-3 en marcha masculina

El dominio de los marchadores mexicanos continuó en el medio maratón de marcha masculino con Ricardo Ortiz, quien se llevó la victoria luego de 1h 29m 40s, tiempo con el que superó al colombiano Eider Arévalo que registró 1h 31m 27s y al también mexicano Roberto Vázquez que alcanzó el pidió de tercer lugar con un tiempo de 1h 33m 56s.

Al ser el medio maratón de marcha una prueba debutante en el programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, todos los primeros sitios implantan marca del evento.

Laura Galván con nuevo récord de JCC

JCC Santo Domingo 2026. Laura Galván triunfó con nuevo récord en medio maratón dominicano. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

La jornada dorada de México en el atletismo la abrió la mediofondista Laura Galván luego de triunfar en el medio maratón con nuevo récord centroamericano al cruzar la meta en 1h 13m 43s seguida de su compatriota Adela Honorato que registró 1h 14m 05s, el tercer sitio fue para la guatemalteca Viviana Aroche 1h 14m30s.

En esta final de medio maratón de carrera tanto Galván de 34 años como Honorato mejoraron la marca centrocaribeña de la prueba que era de 1h 15 04s y que pertenecía a la venezolana Joselyn Brea lograda en los JCC de San Salvador 2023.

La única medalla de primer lugar que se le escapó a México fue en medio maratón masculino, donde al ganador fue el local Álvaro Abreu y donde (1h 02m 48s) y en la que el mejor mexicano fue Ayrton Ledesma en el sexto sitio (1h 07m 07s) y Cruz Gómez Jr. fue noveno (1h 12m 02s).