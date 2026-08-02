México hace sonar el Himno Nacional una y otra vez en Santo Domingo

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La cosecha mexicana volvió a crecer en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una jornada encabezada por los clavados, disciplina que bajó el telón con una exhibición tricolor que hizo sonar otras tres veces el Himno Nacional Mexicano.

La gran figura del día fue Randal Willars, quien cerró su participación con dos medallas de oro, mientras que la joven Yunuen Parra confirmó el talento emergente de los clavados nacionales al conquistar el título en trampolín de tres metros.

Clavados baja el telón a ritmo tricolor

La primera medalla dorada llegó en la prueba sincronizada de plataforma 10 metros, donde los regiomontanos Randal Willars y Emiliano Treviño dominaron la final con 437.82 puntos, superando a las parejas de Cuba y Colombia.

Más tarde, la jalisciense Yunuen Parra, de apenas 16 años, se proclamó campeona en el trampolín de tres metros femenil al registrar 322.45 unidades, en una competencia cerrada frente a la colombiana Daniela Zapata. En la misma prueba, la mexicana Rut Páez aportó una valiosa medalla de bronce.

El cierre perfecto llegó desde la plataforma individual de 10 metros, donde Randal Willars ratificó su jerarquía regional al conquistar su segundo oro del día con una sobresaliente calificación de 570.50 puntos.

ADORADO. Randal Willars. (Mariano Rios/Mariano Rios)

La prueba también entregó un destacado 1-2 para México, ya que Emiliano Treviño obtuvo la medalla de plata con 484.60 unidades, firmando una de las mejores actuaciones de su carrera internacional.

Tiro deportivo mantiene la puntería

El tiro deportivo también tuvo una jornada productiva al aportar dos medallas de oro, dos de plata y un bronce, manteniéndose entre las disciplinas más exitosas para la delegación nacional.

En la modalidad de pistola de aire a 10 metros varonil, el sonorense David Valdez se llevó la presea dorada tras imponerse con 234.2 puntos, confirmando el dominio mexicano en la especialidad.

La rama femenil también entregó alegrías con Andrea Ibarra, quien conquistó la medalla de plata, mientras que Mia Rosales completó el podio con el bronce, consolidando la presencia mexicana entre las mejores tiradoras de la región.

Oro por equipos y pelea hasta el final

El segundo oro de la disciplina llegó en la competencia por equipos femenil, donde el trío integrado por Alejandra Zavala, Andrea Ibarra y Mia Rosales se proclamó campeón centroamericano con 1,688 puntos, por delante de Puerto Rico y Cuba.

Por su parte, el conjunto varonil conformado por Daniel Urquiza, David Valdez y Carlos González se quedó con una meritoria medalla de plata, tras finalizar apenas un punto detrás de Colombia en una de las finales más cerradas del programa.