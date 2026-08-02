Toluca vs. Necaxa: A qué hora y en qué canal ver hoy en vivo la Jornada 3 de la Liga MX 2026

Toluca vs. Necaxa Toluca vs. Necaxa: Dónde ver en vivo, horario y pronósticos de la Jornada 3 del Apertura 2026 (Pexels)

El telón de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 cae la noche de este domingo 2 de agosto en la capital del Estado de México.

El Deportivo Toluca le abre las puertas del Estadio Nemesio Diez al Club Necaxa, en un choque de realidades contrarias que pondrá en juego puntos fundamentales previo a la pausa por el arranque de la Leagues Cup.

¿A qué hora y dónde se juega el partido de Toluca vs. Necaxa?

El pitazo inicial para este crucial enfrentamiento de la Liga MX está programado para dar inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 2 de agosto de 2026.

El recinto asignado para albergar este duelo es la mítica cancha del Estadio Nemesio Diez, inmueble ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México.

¿En qué canales de TV y streaming ver la transmisión EN VIVO?

Para los aficionados que no acudan al estadio y deseen dar seguimiento minuto a minuto a las acciones de este encuentro podrás disfrutar del partido completamente en directo, las opciones disponibles en pantalla son:

Televisión abierta: Canal 5

Televisión de paga: TUDN

Streaming: ViX Premium

¿Cómo llegan Toluca y Necaxa a su duelo de la Jornada 3?

El panorama es sumamente contrastante para ambas escuadras. Por un lado, el Toluca ha firmado un inicio incierto en el Apertura 2026 que lo mantiene en el puesto 13 de la tabla general con apenas tres puntos.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed busca sacudirse el amargo trago de la jornada anterior, donde cayeron de forma dramática ante Pumas; pese a haber tomado la delantera muy temprano con gol de Jorge Díaz Price, el cuadro auriazul concretó la remontada en el complemento con anotaciones de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, ambos con pasado escarlata.

En la otra cara de la moneda, el Necaxa se ha consolidado como una de las gratas sorpresas en este arranque de torneo.

Instalados en la cuarta posición del campeonato con paso perfecto de dos victorias en dos partidos, los Rayos llegan al Nemesio Diez con la motivación a tope.

De conseguir un triunfo en territorio mexiquense, la escuadra de Aguascalientes no solo mantendría el invicto, sino que asumiría el liderato general del fútbol mexicano.