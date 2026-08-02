Oaxaca rescata un triunfo de CDMX

INTENSO. Guerreros obtuvo un triunfo importante en sus aspiraciones de mantenerse en la zona de Playoffs. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con un Grand Slam de Juniel Querecuto en la primera entrada, Guerreros de Oaxaca se fue al frente en el último juego de la serie ante Diablos Rojos, para nunca soltar la ventaja y rescatar un triunfo de la Ciudad de México, 12-3.

Guerreros obtuvo un triunfo importante en sus aspiraciones de mantenerse en la zona de Playoffs, al afianzarse en el sexto y último peldaño que tiene acceso a la postemporada, al dejar su marca en 47-43, con sólo una serie por disputarse.

Ataque tempranero marca el rumbo

El ataque de los visitantes comenzó desde la primera entrada. Yonathan Daza, Leonel Valera y Mel Rojas Jr. se embasaron ante los envíos de Justin Courtney, y Querecuto fue paciente ante el pitcheo rompiente del estadounidense, aguardó el lanzamiento correcto y depositó la bola por encima de la barda del jardín derecho.

“Estaba enfocado en el corredor de tercera, traerlo a home y anotar una carrera, gracias a Dios salió ese batazo de jonrón y pudimos jugar un poco más holgados”, dijo Querecuto a La Crónica de Hoy.

Oaxaca amplía la ventaja

Guerreros aumentó su ventaja en la quinta, cuando Arístides Aquino conectó un triple y fue remolcado por Alexi Amarista, para el 5-0. En la apertura del sexto rollo, Oaxaca timbró dos carreras más, con cuadrangular de Andrés Sosa, quien se llevó a Querecuto por delante, para el 7-0.

James Kaprielian, abridor de Oaxaca y quien jugara para Diablos Rojos al inicio de la campaña, tuvo una salida de calidad y colgó el cero por cinco entradas. Fue hasta el cierre de la sexta cuando los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) aparecieron en la pizarra, con carreras de Juan Gamboa, Carlos Sepúlveda y Jon Singleton, con base en bateo corto.

Triunfo clave en la lucha por los Playoffs

Pero Oaxaca sabía de la importancia de rescatar al menos un triunfo de Ciudad de México luego de dos derrotas consecutivas, y cerró el juego con tres carreras en la séptima (Daza, Amarista y Valera), y dos más en la novena, con un vuelacerca más de Rojas, que remolcó a Valera, para el 12-3 definitivo.

Oaxaca recibirá en casa a Leones de Yucatán en la última serie del año, mientras que Diablos Rojos, ya afianzados como el primer lugar de la Zona Sur, viajarán a Quintana Roo para enfrentar a Tigres.