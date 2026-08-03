Clavadistas mexicanos arrasan en el medallero con nueve medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México arrasa en clavados | Osmar Olvera lidera la actuación perfecta de México en clavados con tres oros. (Rodrigo Sura/EFE)

La delegación mexicana volvió a confirmar por qué es una de las máximas potencias de los clavados a nivel internacional. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los clavadistas nacionales conquistaron las nueve medallas de oro que estuvieron en disputa, una actuación perfecta que consolidó el dominio del país en una de sus disciplinas más exitosas.

Entre los grandes protagonistas destacó Osmar Olvera, quien consiguió tres preseas doradas al imponerse en trampolín de un metro, trampolín de tres metros y trampolín sincronizado de tres metros junto a Juan Celaya. Randal Willars también brilló al conquistar el oro en plataforma individual de 10 metros y en la prueba sincronizada junto a Emilio Treviño.

En la rama femenil, Alejandra Estudillo se llevó el título en plataforma de 10 metros, mientras que Rut Páez obtuvo el oro en trampolín de un metro y, junto a Zyanya Parra, ganó la prueba sincronizada de tres metros. Parra también se coronó campeona en trampolín individual de tres metros.

Además de las nueve preseas doradas, México sumó una medalla de plata gracias a Emilio Treviño en plataforma de 10 metros individual, así como cuatro bronces obtenidos por Juan Celaya (3 metros), Adriana Torres (plataforma de 10 metros) y Rut Páez (trampolín de 3 metros).

México domina el medallero general

El éxito de los clavadistas forma parte del amplio dominio que mantiene la delegación mexicana en Santo Domingo 2026. A pocos menos de una semana del cierre de la competencia, México lidera cómodamente el medallero general con alrededor de 250 preseas, de las cuales 112 son de oro, 77 de plata y 61 de bronce, una ventaja superior a las 50 medallas doradas sobre Colombia, su más cercano contendiente.

Disciplinas como clavados, natación, taekwondo, remo y gimnasia rítmica han sido fundamentales para que la delegación nacional conserve el primer lugar, luego de llegar al certamen como campeón defensor tras las 353 medallas obtenidas en San Salvador 2023.

México y su historia con los Juegos Centroamericanos

El dominio de México en Santo Domingo 2026 también refleja el papel histórico que ha tenido el país en esta competencia, ya que fue una de las principales impulsoras de la creación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La idea nació después de los Juegos Olímpicos de París 1924, cuando la entonces Sociedad Olímpica Mexicana propuso organizar un torneo regional que permitiera a los países de Centroamérica y el Caribe competir con mayor frecuencia y elevar su nivel deportivo. La iniciativa recibió el respaldo de Cuba y Guatemala y posteriormente obtuvo el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional.

Dos años más tarde, en 1926, la Ciudad de México fue sede de la primera edición del certamen, convirtiéndose en el punto de partida del evento multideportivo regional más antiguo avalado por el Comité Olímpico Internacional. Desde entonces, los Juegos han crecido hasta reunir a decenas de países y servir como plataforma para el desarrollo de miles de atletas.