El deporte invisible no existe.

LA TELEVISIÓN TAMBIÉN SE EQUIVOCA. El error es antiguo: confundimos visibilidad con grandeza. (Adrian Macias/Adrian Macias)

No hay deportes pequeños. Hay cámaras distraídas.

La frase parece exagerada, pero quizá exagera menos que nuestra costumbre de medir la importancia de un deporte por la cantidad de gente que lo mira mientras cena. Si aparece en horario estelar, decimos que es grande. Si se transmite de madrugada, si necesita explicación, si no trae comentaristas famosos ni comerciales de automóvil, empezamos a sospecharle el tamaño.

El error es antiguo: confundimos visibilidad con grandeza.

En Santo Domingo 2026 hay 40 disciplinas. Algunas entran sin pedir permiso porque ya traen ciudadanía en la conversación pública: atletismo, boxeo, béisbol, clavados, futbol, natación, taekwondo, tiro con arco. Otras llegan como parientes raros a una comida familiar: boliche, netball, squash, ráquetbol, canotaje, esquí acuático, vela, surf, ajedrez.

No son menos deportes. Sólo tienen menos ruido alrededor.

La televisión tiene una soberbia particular: cree que lo que no muestra ocurre menos. Pero el cuerpo no necesita rating para cansarse. El pulso no pregunta cuántos espectadores hay antes de acelerarse. La derrota duele igual aunque nadie la vuelva tendencia.

El reglamento también puede ser extranjero

Hay disciplinas que el público mira con una mezcla de curiosidad y culpa. No sabe bien las reglas, pero intuye que alguien está haciendo algo difícil. Eso pasa con el squash, con el canotaje, con el netball, con el tiro deportivo, con el boliche competitivo. El espectador llega tarde, pregunta bajito, finge entender y luego se emociona si aparece su bandera.

La patria tiene esa habilidad: aprende reglamentos cuando huele medalla.

Antes de eso, el atleta vive casi en secreto. Entrena en horarios que no interesan a nadie, en instalaciones que no salen en los anuncios, con entrenadores que se conocen más por WhatsApp que por entrevistas. Su épica no tiene música. Su sacrificio no trae dron. A veces ni siquiera trae público suficiente para que el eco se sienta acompañado.

Y, sin embargo, ahí está: repitiendo el gesto, corrigiendo el ángulo, midiendo el peso, respirando antes del lanzamiento, entrando al agua, subiendo a la embarcación, afinando una puntería que nadie verá hasta que falle.

El deporte invisible no es invisible para quien lo practica. Para él es mundo completo.

El problema es nuestro. Miramos tarde y luego llamamos sorpresa a lo que llevaba años entrenando sin nosotros.

Hay medallas que llegan desde la sombra

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe sirven para recordarnos que una región no se construye sólo con sus deportes más populares. También se construye con esos oficios corporales que sobreviven lejos del aplauso fácil.

El béisbol trae multitudes. El atletismo trae una claridad primitiva: correr, saltar, lanzar. El boxeo trae drama visible. Pero el boliche también piensa. El ajedrez también combate. La vela también negocia con una fuerza que no se ve. El remo convierte la sincronía en destino. El ráquetbol y el squash hacen de la pared una especie de rival adicional, como si no bastara el adversario.

Cada deporte inventa una manera distinta de poner al ser humano en aprietos.

Por eso estos Juegos importan. Porque amplían el mapa del esfuerzo. Nos obligan a mirar donde casi nunca miramos. Nos recuerdan que la excelencia no siempre entra por la puerta principal; a veces llega por una disciplina que nadie sabe narrar bien, por una medalla que aparece en una nota breve, por un atleta cuyo nombre se aprende después del triunfo, cuando ya sería justo haberlo conocido antes.

Tal vez eso sea lo más incómodo: no descubrir deportes nuevos, sino descubrir nuestra ignorancia vieja.

Regresar a la modesta clandestinidad

Cuando una delegación suma medallas en disciplinas poco visibles, el país celebra como si siempre hubiera estado atento. No es cierto. Muchas veces el país llega al final, se pone la bandera sobre los hombros y abraza una historia que no acompañó durante el camino.

Pero el atleta no suele reclamar. Tiene demasiado trabajo. Mañana volverá a entrenar en la misma disciplina que por unas horas pareció importante y luego regresará a su modesta clandestinidad.

El deporte invisible no existe.

Lo que existe es una mirada que se distrae justo donde alguien está haciendo algo extraordinario.